Magny-Cours quiere volver a tener una carrera de Fórmula 1

Después de que la Fórmula 1 rompiera definitivamente el contrato del Gran Premio de Rusia, han crecido los rumores sobre los circuitos que ocuparían esa plaza vacante en el calendario. La pandemia que se inició hace ya dos años también provocó cambios de última hora en la hoja de ruta prevista, y trazados como Portimao o Nurburgring acogieron carreras de la máxima categoría.

Ahora, tras desvelar la pista portuguesa sus intenciones de celebrar un gran premio de forma fija, Magny-Cours se suma a la puja por ocupar un sitio en la Fórmula 1 después de que se despidieran en el 2008.

Motorsport.com habló con alcalde de Nevers, Denis Thuriot, la ciudad en la que se ubica el circuito que celebró 18 carreras de Fórmula 1 de forma consecutiva desde 1991, y mostró la intención de que la pista vuelva a un primer plano.

"Soy alcalde de Nevers desde 2014, y compramos cerca del 15% de las acciones de la empresa que opera en el circuito, así que estoy involucrado con su gestión", explicó el político. "Estoy intentando traer de nuevo un gran premio de Fórmula 1 a Nevers, porque somos un circuito de la categoría, tenemos la homologación de nuevo para cinco años".

"Estoy tratando de recuperar la Fórmula 1, y el año pasado nos posicionamos tras la cancelación del Gran Premio de Japón. Ahora creo que podemos jugar una carta, incluso con la cancelación de la carrera en Rusia, por qué no traer de vuelta al Gran Premio de Europa", continuó.

Sin embargo, la intención de Magny-Cours no es hacerse con el dominio del Gran Circo en el territorio galo, sino compartir protagonismo con Paul Ricard: "He tenido la oportunidad de reunirme varias veces con el presidente de la FFSA (Federación Francesa de Automovilismo), Nicolas Deschaux, y mi idea es que se complemente con el Gran Premio de Francia, no ser su competencia".

"Es un gran premio nacional que está en la zona sur", dijo en referencia a Paul Ricard. "Lo asume en solitario, y aquí no tenemos el mismo apoyo del Estado, por lo que empecé a hablar con el Presidente de la República, Emmanuel Macron, ya que el requisito previo es contar con la ayuda del Estado, y si es posible, de la región, porque no podremos financiar todo nosotros solos".

"Hoy en día, una carrera de Fórmula 1 cuesta dinero a las autoridades locales, siempre ha sido así, pero ya no tenemos la misma libertad para llenar tantos asientos como antes. En esta pista hay un aforo de 150.000 personas, el cual no alcanzaremos, y propuse a Christian Estrosi y Renaud Muselier hacerla cada dos años durante este periodo de cinco temporadas", comentó Thuriot.

"Hemos empezado hace poco, y lo retomaré, ya que debido a todo lo que ha pasado, teníamos otras prioridades, pero no oculto que hay posibilidades para el regreso de la Fórmula 1", afirmó el alcalde francés.

Cuando se le preguntó si había tenido conversaciones con la máxima categoría del automovilismo, dijo: "He tenido contactos con los directivos de la Fórmula 1, en particular con el director del circuito, Serge Saulnier. También recibí a los ministros de la Unión Europea del ámbito de telecomunicaciones y les propuse que una parte de la visita fuera en la pista para que pudieran descubrirla e interesarse por ella".

"Imaginemos que empezamos con un Gran Premio de Europa, siempre es interesante que todos los países del continente conozcan al circuito. Para mí, hay un aspecto político, financiero y organizativo en el que si nos dicen que hay una carrera dentro de quince días, estamos listos", argumentó.

"Tenemos la infraestructura, hemos hecho esfuerzos económicos para mantener el circuito al nivel de la Fórmula 1. Es un trazado bastante apreciado por los pilotos que he tenido la oportunidad de conocer".

"Sobre el Gran Premio de Francia, creo que este año llegamos al final de los cinco años firmados, por lo que las cosas tienen que ir rápido para negociar y ver si podemos hacer una candidatura conjunta. Quiero ver si puedo llegar a buen puerto con los funcionarios electos de la región sur, en lugar de decir las cosas por adelantado, hay que estudiar si podemos acordar una candidatura que se alterne", sentenció el alcalde.