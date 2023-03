Maite Cáceres llega a la F1 Academy: "Abrirá muchas puertas"

Cargar reproductor de audio

Una nueva y prometedora etapa inicia en la carrera deportiva de Maite Cáceres, de 19 años, tras anunciarse que competirá en la recientemente creada F1 Academy, una categoría que tiene como objetivo desarrollar talentos femeninos en el automovilismo, centrándose en la creación de un camino exitoso hacia las categorías superiores en la pirámide de la Fórmula 1.

Cáceres disputará toda la temporada de la F1 Academy con el experimentado equipo Campos Racing, donde será compañera de la española Nerea Martí y la francesa Lola Lovinfosse, en lo que será su incursión dentro del automovilismo europeo tras haber corrido en la Fórmula 4 Estadounidense durante el año pasado.

"Entro a otro mundo porque sabemos que Estados Unidos y Europa tienen diferentes reglas, diferentes cosas. Sé que tengo una mentalidad muy fuerte, ésta es mi pasión y quiero desarrollar ese espíritu de lucha que tengo desde que empecé. Me pongo a pensar y hace muy poco estaba en un karting. Quiero dar lo mejor de mí y lograr lo más que pueda", dijo Cáceres en diálogo con Motorsport.com.

Tal como su nombre lo indica, la F1 Academy apunta a ser un campeonato formativo para jóvenes pilotos mujeres con el objetivo que luego puedan continuar la escalera a la Fórmula 1 a través de la Fórmula 3 y la Fórmula 2, y es por eso que los fines de semana serán con mucho tiempo en pista a través de dos entrenamientos de 40 minutos, dos sesiones de clasificación de 15 minutos cada una y tres carreras. También habrá 15 días de pruebas.

"El tiempo de pista es muy bueno, hay mucha cantidad de horas y es lo que necesito", valoró Cáceres, quien espera aprovecharlo para adaptarse a circuitos nuevos y también a un monoplaza que le presentará desafíos: "Es un auto muy diferente principalmente porque tiene turbo, y es algo que cambia a la hora de acelerar, tiene más potencia del que manejaba en Estados Unidos".

La temporada de la F1 Academy iniciará el 28 y 29 de abril en el Red Bull Ring de Austria antes de continuar en Valencia, Barcelona, Zandvoort, Monza, Paul Ricard y finalizar en Austin compartiendo el fin de semana del GP de Estados Unidos con la Fórmula 1.

"Sin dudas es una vidriera y es una oportunidad de mostrarse dentro de un campeonato. Es una iniciativa que abre muchas puertas a jóvenes pilotos mujeres. Todavía faltan algunas puertas por abrir, pero creo es por donde tenemos que empezar y también es la escalera a lo que aspiramos todas, que es llegar a la Fórmula 1", dijo Cáceres.

Maite Cáceres junto a Adrián Campos, Team Principal de Campos Racing.

En cuanto a sus expectativas para el campeonato, Cáceres advierte que enfrentará a muchas corredoras más experimentadas dentro de Europa: "Es difícil porque si empiezo a ver las chicas que están entrando hoy en día, todas tienen experiencia. Algunas vienen de la W Series, como Nerea y Abbi Pulling, y tienen experiencia en circuitos europeos, algo que no tengo. En realidad para mí es un sueño poder competir en circuitos de Fórmula 1, que es lo hará el campeonato, pero no tengo experiencia en estos circuitos y muchas ya los corrieron por ser de Europa".

De todos modos, su reciente participación en la Fórmula Winter Series con Campos Racing en el circuito de Valencia, donde logró dos finales entre los diez primeros puestos pese a no conocer ni el auto ni la pista, ya marcó una pauta de lo que puede conseguir Cáceres este en la F1 Academy.

"¿Quién no quiere ganar una carrera o un campeonato? Es a lo que apunto. Y esa es la preparación que estoy haciendo con Campos, que es un equipo con historia y que aparte tiene una seriedad para el desarrollo de sus pilotos que comparto y veremos a dónde podemos llegar".

"Ir a Valencia fue una forma de ver cuál es mi estado físico en comparación porque Valencia es uno de los circuitos más exigentes. Tiene una curva atrás de otra, de media y alta velocidad, y no da descanso. Me sentí súper bien. Hay algunas cosas que trabajar en el cuello pero me encontré en mi mejor estado físico a nivel sensaciones. Me vengo preparando muy fuerte para estar bien dentro del auto", finalizó.

La primera vez en pista de Maite Cáceres en la F1 Academy será el 11 y 12 de abril, cuando la categoría lleve adelante su primer test colectivo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.