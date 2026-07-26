Oficial: ¡el GP de Bahréin 2026 se disputará... en Malasia!

Sepang albergará el Gran Premio de Bahréin del 2 al 4 de octubre, cuando la Formula 1 regrese a Malasia por primera vez desde 2017.

Inicialmente con cuatro rondas en Oriente Medio, el calendario de F1 de 2026 se vio comprometido por la guerra estadounidense-israelí contra Irán, que ha desestabilizado toda la región.

Los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados inicialmente, creando una pausa de cinco semanas en abril.

Por ello, F1 ha estado buscando alternativas para ampliar las otras 20 rondas, y la cita de Singapur ofrecía una oportunidad perfecta para disputar una carrera en Malasia, con Sepang a solo 300 km de distancia.

Bahréin seguía interesado en tener su propia carrera en el calendario y ha llegado a un acuerdo con la FIA, F1 y Malasia para que Sepang la albergue.

Por lo tanto, habrá un triplete de carreras de Bakú a Singapur desde finales de septiembre hasta mediados de octubre. El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa un sábado, lo que facilita mucho la logística.

"Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin en 2026", dijo el presidente y CEO de F1, Stefano Domenicali. "Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen la Formula 1.

La primera carrera de F1 en Malasia se disputó en 1999. Photo by: LAT Images via Getty Images

"Esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario de Formula 1 completo y emocionante, al tiempo que verán al deporte regresar a una gran sede. Malasia es un país increíble, y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de la Formula 1. Ofrecerá un escenario espectacular para las carreras y una experiencia inolvidable para los aficionados en el circuito y para quienes lo vean en todo el mundo."

Malasia albergó anteriormente F1 todos los años de 1999 a 2017. La caída en la venta de entradas y en las audiencias de televisión, sumada a sentirse "estafada" por su acuerdo con Formula One Management, de Bernie Ecclestone, llevó a Sepang a rescindir su contrato antes de tiempo, renunciando a su carrera de 2018.

Nada menos que 10 pilotos actuales de F1 han corrido en Sepang en el pasado. El último Gran Premio de Malasia fue, casualmente, el debut en F1 de Pierre Gasly.

Sebastian Vettel es el piloto más exitoso en la pista cercana a Kuala Lumpur, con cuatro victorias en su haber, mientras que Fernando Alonso es quien más tiene de la parrilla actual: tres. Lewis Hamilton logró allí un récord de cinco pole positions, pero solo convirtió una en victoria, con su fallo de motor de 2016 contribuyendo célebremente a su derrota en el mundial frente a su compañero de equipo Nico Rosberg.

Vale la pena señalar que F1 se mantiene en un calendario teórico de 23 carreras, con las rondas de cierre de temporada de Qatar y Abu Dhabi sin cambios, aunque su destino obviamente depende de la guerra en Irán y se sabe que se están considerando opciones alternativas.