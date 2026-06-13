El mano a mano entre compañeros en clasificación en la F1 2026: Colapinto iguala a Gasly en Barcelona

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el historial en el año de cada equipo en los duelos de clasificación entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, de modo que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, eso será mencionado en la tabla.

Oscar Piastri 4-6 (4-3 sin sprints) Lando Norris 5 Australia 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) China (sprint) 3 5 China 6 (+0.058s en Q3) 3 Japón 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canadá (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canadá 3 7 Mónaco 8 (+0.141s en Q3) 7

(+0.089 en Q3) Barcelona 4

George Russell 5-5 (3-4 sin sprints) Kimi Antonelli 1 Australia 2 (+0.293s en Q3) 1 China (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) China 1 2 (+0.298s en Q3) Japón 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canadá (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canadá 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Mónaco 1 1 Barcelona 3 (+0.319 en Q3)

Max Verstappen 8-2

(5-2 sin sprints) Isack Hadjar sin tiempo en Q1 - despiste Australia 3 8 China (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 China 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japón 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami Descalificado - infracción técnica (+0.825s en Q3) 7 Canadá (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canadá 7 (+0.028s en Q3) 2 Mónaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelona 6 (+0.056 en Q3)

Charles Leclerc 4-6 (3-4 sin sprints) Lewis Hamilton 4 Australia 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) China (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) China 3 4 Japón 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canadá (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canadá 5 5 (+0.072s en Q3) Mónaco 3 10 (choque en Q3) Barcelona 2

Alexander Albon 2-6

(1-5 sin sprints) Carlos Sainz 15 Australia No clasificó 18 (+0.544s en SQ1) China (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) China 17 17 (+0.161s en Q1) Japón 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 No clasificó - choque en FP1 Canadá (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canadá 15 11 Mónaco 12

(+0.028s en Q2) 18 (+0.543 en Q1) Barcelona 16

Arvid Lindblad 3-6 (2-6 sin sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14 10 Japón 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) No clasificó 9 Canadá 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Mónaco 10 11 (+0.255 en Q2) Barcelona 8

Aston Martin

Lance Stroll 1-7 (1-5 sin sprints) Fernando Alonso No clasificó Australia 17 20 (+0.570s en SQ1) China (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) China 19 22 (+0.274s en Q1) Japón 21 Sin tiempo Miami (sprint) No clasificado 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canadá (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canadá 19 22 (+0.712s en Q1) Mónaco 21 21 Barcelona 22 (+.057 en Q1)

Haas

Esteban Ocon 3-7

(2-5 sin sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australia 12 12 (+0.138s en SQ2) China (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) China 10 12 Japón 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canadá (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canadá 16 17 Mónaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502 en Q1) Barcelona 15

Nico Hulkenberg 7-3

(5-2 sin sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australia 10 11 China (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 China 16 (+0.611s en Q2 - choque) 13 (+0.397s en Q2) Japón 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4,092s en Q1 - problema frenos) 11 Canadá (sprint) 12 (+0.032 en SQ2) 11 Canadá 13 (+0.185s en Q2) 13 Mónaco 16 (Sin tiempo en Q2 – Q1 choque) 9 Barcelona 12 (+0.233 en Q2)

Pierre Gasly 5-5 (4-3 sin sprints) Franco Colapinto 14 Australia 16 (+0.769s en Q2) 7 China (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 China 12 (+0.354s en Q2) 7 Japón 15 (+0.753s en Q210 10 (+0.154s en SQ3) Miami (sprint) 8 9 (0.048s en Q3) Miami 8 19 (+1.158s en SQ1) Canadá (sprint) 13 14 (+0.330s en Q2) Canadá 10 9 Mónaco 14 (+0.233s en Q2) 14 (+0.07 en Q2) Barcelona 13

Sergio Perez 7-2 (5-2 sin sprints) Valtteri Bottas 18 Australia 19 (+0.639s en Q1) No clasificó China (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) China 20 19 Japón 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canadá (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canadá 22 (+0.843s en Q1) 18 Mónaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelona 20 (+0.212 en Q1)