Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Estadísticas
Fórmula 1 GP de Mónaco

El mano a mano entre compañeros en 2026 tras la clasificación de Mónaco: Checo Pérez se aleja de Bottas

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el historial en el año de cada equipo en los duelos de clasificación entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, de modo que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, eso será mencionado en la tabla.

McLaren

Oscar Piastri

4-5

(4-2 sin sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s en Q3)

3

 Japan  Japón

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

 Canada Canadá

3

7

 Monaco Mónaco

8

(+0.141s en Q3)

Mercedes

George Russell 4-5

(2-4 sin sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s en Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China China

1

2

(+0.298s en Q3)

 Japan  Japón

1

6

(+0.402s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canadá (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

 Canada Canadá

2

(+0.068s en Q3)

2

(+0.043s en Q3)

 Monaco Mónaco

1

Red Bull

Max Verstappen 7-2

(4-2 sin sprints)

 Isack Hadjar
sin tiempo en la Q1 – salida de pista Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China China

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

  Japan Japón

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

 United States Miami

Descalificado - infracción técnica

(+0.825s en Q3)

7

 Canada Canadá (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

 Canada Canadá

7

(+0.028s en Q3)

2

 Monaco Mónaco

5

(+0.340s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

4-5

(3-3 sin sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japón

6

(+0.162s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

 Canada Canadá

5

5

(+0.072s en Q3)

 Monaco Mónaco

3

Williams

Alexander Albon 2-5

(1-4 sin sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia No clasificó

18

(+0.544s en SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s En Q1)

 China China

17

17

(+0.161s En Q1)

 Japan  Japón

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

 United States Miami

14

No clasificó - choque en FP1

 Canada Canadá (sprint)

10

18

(+0.575s En Q1)

 Canada Canadá

15

11

 Monaco Mónaco

12
(+0.028s en Q2)

Racing Bulls

Arvid Lindblad 3-5

(2-4 sin sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japón

14

(+0.386s en Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s En Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canadá (sprint)

No clasificó

9

 Canada Canadá

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

 Monaco Mónaco

10

Aston Martin

Lance Stroll 0-7

(0-5 sin sprints)

 Fernando Alonso
No clasificó Australia Australia

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s En Q1)

 China China 19

22

(+0.274s En Q1)

 Japan  Japón  21

Sin tiempo

 United States Miami (sprint)  No clasificó

19

(+0.066s En Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint)

16

21

(+0.999s En Q1)

 Canada Canadá

19

22

(+0.712s En Q1)

 Monaco Mónaco

21

Haas

Esteban Ocon 3-6

(2-4 sin sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japón

18

(+0.175s En Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canadá (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s En Q1)

 Canada Canadá

16

17

 Monaco Mónaco

19

(+0.092s En Q1)

Audi

Nico Hulkenberg 6-3

(4-2 sin sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)
11 China China

16

(+0.611s en Q2 - crash)

13

(+0.397s en Q2)

 Japan  Japón

9

12

(+0.025s in SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s En Q1 - fallo de frenos)

11

 Canada Canadá (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

 Canada Canadá

13

(+0.185s en Q2)

13

 Monaco Mónaco

16

(Sin tiempo en Q2 – choque en Q1)

Alpine

Pierre Gasly 5-4

(4-2 sin sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s en Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)
7 China China

12

(+0.354s en Q2)
7 Japan  Japón

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

 Canada Canadá 10

9

 Monaco Mónaco

14

(+0.233s en Q2)

Cadillac

Sergio pérez 6-2

(4-2 sin sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s En Q1)

No clasificó

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s En Q1)

 China China 20

19

 Japan Japón

20

(+0.124s En Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s En Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canadá (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)
20 Canada Canadá

22

(+0.843s En Q1)
18 Monaco Mónaco

20

(+0.536s En Q1)

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Gasly celebra “la pole de la zona media” para Alpine en Mónaco, pero aún no canta victoria

Comentarios destacados
Más de
Benjamin Vinel

Aston Martin: "Aún no podemos ver la luz al final del túnel"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Aston Martin: "Aún no podemos ver la luz al final del túnel"

Alonso: los F1 2026 son los "peores" de la historia en Mónaco y “no deberían competir”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Alonso: los F1 2026 son los "peores" de la historia en Mónaco y “no deberían competir”

Aston Martin explica los problemas del coche tras el accidente de Alonso en la FP1 de Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Aston Martin explica los problemas del coche tras el accidente de Alonso en la FP1 de Mónaco

Últimas noticias

El mano a mano entre compañeros en 2026 tras la clasificación de Mónaco: Checo Pérez se aleja de Bottas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
El mano a mano entre compañeros en 2026 tras la clasificación de Mónaco: Checo Pérez se aleja de Bottas

Arrow McLaren nombra a Ryan Hunter-Reay como nuevo director deportivo

IndyCar
Indy IndyCar
Madison
Arrow McLaren nombra a Ryan Hunter-Reay como nuevo director deportivo

Gasly celebra “la pole de la zona media” para Alpine en Mónaco, pero aún no canta victoria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Gasly celebra “la pole de la zona media” para Alpine en Mónaco, pero aún no canta victoria

"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco