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Fórmula 1 GP de Bélgica

El mano a mano entre compañeros en clasificación al llegar al receso y los duelos más apretados en la F1 2026

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo em 2026 de cara al parón de verano tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el balance de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.

Este balance se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, para que las penalizaciones en parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.

Tres duelos bajo el foco

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton están igualados

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton tuvo notorias dificultades en su primera temporada en Ferrari, registrando una contundente derrota por 23-7 frente a Charles Leclerc en clasificación, pero el siete veces campeón del mundo ha estado disfrutando de la maquinaria más ágil de F1 en 2026.

Los pilotos de la Scuderia han estado igualados este año, con Hamilton liderando 8-7, aunque queda por detrás 6-5 cuando se excluye las clasificaciones sprint.

Curiosamente, Hamilton se abstuvo de usar el simulador de Maranello antes de la ronda de Shanghái y desde Canadá. Cuando lo usó, iba 4-0 abajo y desde entonces, va 8-3 arriba.

Red Bull: Isack Hadjar acaba con la maldición del segundo coche

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Antes de que Isack Hadjar ascendiera a Red Bull para la temporada 2026, Max Verstappen había superado en clasificación a sus sucesivos compañeros de equipo Sergio Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda por 80-2 en las 82 sesiones anteriores.

Se estaba volviendo obvio que nadie aparte de Verstappen podía lidiar con los complicados coches de Red Bull, pero Hadjar ha demostrado que eso no era cierto. No está claro si el francés merece todo el mérito o si esto también se debe al cambio de la F1 a unas reglas completamente diferentes, pero sus resultados hablan por sí solos.

Hadjar ya ha superado a Verstappen en clasificación en tres ocasiones, y la mayoría de las veces se clasifica a menos de dos décimas del cuatro veces campeón del mundo.

Haas: Todo le está saliendo mal a Esteban Ocon

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Después de verse superado en clasificación por 18-12 por su compañero novato Oliver Bearman el año pasado, la situación de Esteban Ocon no ha hecho más que empeorar este año, con el veterano francés 11-4 abajo al llegar al parón de verano mientras circulan rumores sobre su futuro en F1.

Sin embargo, Ocon lleva tiempo quejándose de la inconsistencia del coche, ya que supuestamente su VF-26 solo ha funcionado como se esperaba en tres de las 11 rondas disputadas hasta ahora. El jefe de equipo Ayao Komatsu ha señalado que ambos pilotos sufrieron dicha inconsistencia, y en Hungría fue Bearman quien la padeció, por lo que su cara a cara seguirá estando entre los más interesantes– y difíciles de descifrar.

McLaren

Oscar Piastri

4-11

(4-7 sin sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s en Q3)

3

 Japan  Japón

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

 Canada Canadá

3

7

 Monaco Mónaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009 en Q3)

 Austria Austria

6

7

(+0.032s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña

6

7

(+0.215s en Q3)

 Belgium Bélgica

3

5

(+0.477s en Q3)

 Hungary Hungría

1

Mercedes

George Russell 6-9

(4-7 sin sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s en Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China China

1

2

(+0.298s en Q3)

 Japan  Japón

1

6

(+0.402s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canadá (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

 Canada Canadá

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

 Monaco Mónaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s en Q3)

1

 Austria Austria

4

(+0.301 en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña 1

4

(+0.508s en Q3)

 Belgium Bélgica  1

7

(+0.281s en Q3)

 Hungary Hungría 4

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 sin sprints)

 Isack Hadjar
sin tiempo en Q1 – salida de pista Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China China

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

  Japan Japón

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

 United States Miami

Descalificado - infracción técnica

(+0.825s en Q3)

7

 Canada Canadá (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

 Canada Canadá

7

(+0.028s en Q3)

2

 Monaco Mónaco

5

(+0.340s en Q3)

5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s en Q3) 

5

 Austria Austria

8

(+0.157 en Q3)

3

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

8

(+0.138s en SQ3)

7

(+0.147s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña

5

2

 Belgium Bélgica

10

(sin tiempo de vuelta - sanción en parrilla)

6

 Hungary Hungría

8

(+0.131s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

7-8

(6-5 sin sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japón

6

(+0.162s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

 Canada Canadá

5

5

(+0.072s en Q3)

 Monaco Mónaco

3

10

(sin tiempo de vuelta - choque en Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Austria

 3

(+0.059 en Q3)

4

(+0.327s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

1

2

 United Kingdom Gran Bretaña

3

(+0.172s en Q3)

5

 Belgium Bélgica

6

(+0.002s en Q3)

3

(+0.226s en Q3)

 Hungary Hungría

2

Williams

Alexander Albon 2-11

(1-9 sin sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia No clasificó

18

(+0.544s en SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

 China China

17

17

(+0.161s en Q1)

 Japan  Japón

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s en SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

 United States Miami

14

No clasificó - choque en FP1

 Canada Canadá (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

 Canada Canadá

15

11

 Monaco Mónaco

12
(+0.028s en Q2)

 18

(+0.543s en Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257 en Q1)

 Austria Austria

17

16

(+0.453s en SQ2)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

15

16

(+0.120s en Q2)

 United Kingdom Gran Bretaña

15

17

(+0.040s en Q1)

 Belgium Bélgica

15

19

(+0.037s en Q1)

 Hungary Hungría

18

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8

(5-6 sin sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s en SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japón

14

(+0.386s en Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canadá (sprint)

No clasificó

9

 Canada Canadá

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

 Monaco Mónaco

10

11

(+0.255s en Q2)

 Spain Barcelona 

8

10

(+0.052 en Q3)

 Austria Austria

9

10

(+0.440s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

9

9

 United Kingdom Gran Bretaña

10

(+0.411s en Q3)

8

 Belgium Bélgica

11

(+0.491s en Q2)

9

 Hungary Hungría

11

(+0.405s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 2-11

(2-8 sin sprints)

 Fernando Alonso
No clasificó Australia Australia

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

 China China 19

22

(+0.274s en Q1)

 Japan  Japón  21

sin tiempo de vuelta

 United States Miami (sprint)  no clasificado

19

(+0.066s en Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

 Canada Canadá

19

22

(+0.712s en Q1)

 Monaco Mónaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s en Q1)

 22
(+0.421 en Q1)

 Austria Austria

21

22

(+0.078s en SQ1)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

21

21

 United Kingdom Gran Bretaña

22

(+0.162s en Q1)

22

(+0.175s en Q1)

 Belgium Bélgica

21

20

(+0.533s en Q1)

 Hungary Hungría

16

Haas

Esteban Ocon 4-11

(3-8 sin sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s en SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japón

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canadá (sprint)

15

(+0.269s en SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

 Canada Canadá

16

17

 Monaco Mónaco

19

(+0.092s en Q1)

 17

(+0.502s en Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294 en Q2)

 Austria Austria

13

18

(+0.631s en SQ1)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

17

17

(+0.110s en Q1)

 United Kingdom Gran Bretaña

14

18

(+0.688s en Q1)

 Belgium Bélgica

16

15

 Hungary Hungría

17

(+0.223s en Q1)

Audi

Nico Hulkenberg 8-7

(6-5 sin sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)
11 China China

16

(+0.611s en Q2 - choque)

13

(+0.397s en Q2)

 Japan  Japón

9

12

(+0.025s en SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s en Q1 - fallo en los frenos)

11

 Canada Canadá (sprint)

12

(+0.032 en SQ2)

11

 Canada Canadá

13

(+0.185s en Q2)

13

 Monaco Mónaco

16

(sin tiempo de vuelta en Q2 – Q1 choque)

9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s en Q2) 

14

(+0.318 en Q2)

 Austria Austria

12

13

(+0.028s en SQ2)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

12

13

(+0.615s en Q2)

 United Kingdom Gran Bretaña

11 

14

(+0.589s en Q2 - fuga hidráulica)

 Belgium Bélgica

9

10

 Hungary Hungría

14

(+0.466s en Q2)

Alpine

Pierre Gasly 10-5

(8-3 sin sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s en Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)
7 China China

12

(+0.354s en Q2)
7 Japan  Japón

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

 Canada Canadá 10

9

 Monaco Mónaco

14

(+0.233s en Q2)

14

(+0.070s en Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Austria

16

(+0.948 en Q2)

11

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

14

(+0.501s en SQ2)

12

 United Kingdom Gran Bretaña

19

(+0.976s en Q1)

12

 Belgium Bélgica

13

(+0.061s en Q2)

12

 Hungary Hungría

13

(+0.183s en Q2)

Cadillac

Sergio PÉrez 9-5

(6-5 sin sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s en Q1)

No clasificó

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

 China China 20

19

 Japan Japón

20

(+0.124s en Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canadá (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)
20 Canada Canadá

22

(+0.843s en Q1)
18 Monaco Mónaco

20

(+0.536s en Q1)
19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s en Q1) 
19 Austria Austria

20

(+0.085 en Q1)
19 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

20

(+0.244s en SQ1)

20

(+0.713s en Q1)

 United Kingdom Gran Bretaña

18

20

(+0.148s en Q1 - problema de despliegue de energía)

 Belgium Bélgica

19

22

(+0.436s en Q1)

 Hungary Hungría

21

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