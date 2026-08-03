El mano a mano entre compañeros en clasificación al llegar al receso y los duelos más apretados en la F1 2026
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo em 2026 de cara al parón de verano tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el balance de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.
Este balance se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, para que las penalizaciones en parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.
Tres duelos bajo el foco
Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton están igualados
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton tuvo notorias dificultades en su primera temporada en Ferrari, registrando una contundente derrota por 23-7 frente a Charles Leclerc en clasificación, pero el siete veces campeón del mundo ha estado disfrutando de la maquinaria más ágil de F1 en 2026.
Los pilotos de la Scuderia han estado igualados este año, con Hamilton liderando 8-7, aunque queda por detrás 6-5 cuando se excluye las clasificaciones sprint.
Curiosamente, Hamilton se abstuvo de usar el simulador de Maranello antes de la ronda de Shanghái y desde Canadá. Cuando lo usó, iba 4-0 abajo y desde entonces, va 8-3 arriba.
Red Bull: Isack Hadjar acaba con la maldición del segundo coche
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Antes de que Isack Hadjar ascendiera a Red Bull para la temporada 2026, Max Verstappen había superado en clasificación a sus sucesivos compañeros de equipo Sergio Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda por 80-2 en las 82 sesiones anteriores.
Se estaba volviendo obvio que nadie aparte de Verstappen podía lidiar con los complicados coches de Red Bull, pero Hadjar ha demostrado que eso no era cierto. No está claro si el francés merece todo el mérito o si esto también se debe al cambio de la F1 a unas reglas completamente diferentes, pero sus resultados hablan por sí solos.
Hadjar ya ha superado a Verstappen en clasificación en tres ocasiones, y la mayoría de las veces se clasifica a menos de dos décimas del cuatro veces campeón del mundo.
Haas: Todo le está saliendo mal a Esteban Ocon
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Después de verse superado en clasificación por 18-12 por su compañero novato Oliver Bearman el año pasado, la situación de Esteban Ocon no ha hecho más que empeorar este año, con el veterano francés 11-4 abajo al llegar al parón de verano mientras circulan rumores sobre su futuro en F1.
Sin embargo, Ocon lleva tiempo quejándose de la inconsistencia del coche, ya que supuestamente su VF-26 solo ha funcionado como se esperaba en tres de las 11 rondas disputadas hasta ahora. El jefe de equipo Ayao Komatsu ha señalado que ambos pilotos sufrieron dicha inconsistencia, y en Hungría fue Bearman quien la padeció, por lo que su cara a cara seguirá estando entre los más interesantes– y difíciles de descifrar.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-11
(4-7 sin sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japón
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canadá
|
3
|
7
|Mónaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009 en Q3)
|Austria
|
6
|
7
(+0.032s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s en Q3)
|Gran Bretaña
|
6
|
7
(+0.215s en Q3)
|Bélgica
|
3
|
5
(+0.477s en Q3)
|Hungría
|
1
Mercedes
|George Russell
|6-9
(4-7 sin sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japón
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canadá (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canadá
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Mónaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s en Q3)
|
1
|Austria
|
4
(+0.301 en Q3)
|
5
(+0.346s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s en Q3)
|Gran Bretaña
|1
|
4
(+0.508s en Q3)
|Bélgica
|1
|
7
(+0.281s en Q3)
|Hungría
|4
Red Bull
|Max Verstappen
|12-3
(8-3 sin sprints)
|Isack Hadjar
|sin tiempo en Q1 – salida de pista
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japón
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
Descalificado - infracción técnica
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canadá (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canadá
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Mónaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s en Q3)
|
5
|Austria
|
8
(+0.157 en Q3)
|
3
|Gran Bretaña (sprint)
|
8
(+0.138s en SQ3)
|
7
(+0.147s en Q3)
|Gran Bretaña
|
5
|
2
|Bélgica
|
10
(sin tiempo de vuelta - sanción en parrilla)
|
6
|Hungría
|
8
(+0.131s en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
7-8
(6-5 sin sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|China
|3
|
4
|Japón
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canadá
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Mónaco
|
3
|
10
(sin tiempo de vuelta - choque en Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Austria
|
3
(+0.059 en Q3)
|
4
(+0.327s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
1
|
2
|Gran Bretaña
|
3
(+0.172s en Q3)
|
5
|Bélgica
|
6
(+0.002s en Q3)
|
3
(+0.226s en Q3)
|Hungría
|
2
Williams
|Alexander Albon
|2-11
(1-9 sin sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|No clasificó
|
18
(+0.544s en SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japón
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s en SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
No clasificó - choque en FP1
|Canadá (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canadá
|
15
|
11
|Mónaco
|
12
|
18
(+0.543s en Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257 en Q1)
|Austria
|
17
|
16
(+0.453s en SQ2)
|Gran Bretaña (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s en Q2)
|Gran Bretaña
|
15
|
17
(+0.040s en Q1)
|Bélgica
|
15
|
19
(+0.037s en Q1)
|Hungría
|
18
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|6-8
(5-6 sin sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|China
|14
|
10
|Japón
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canadá (sprint)
|
No clasificó
|
9
|Canadá
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Mónaco
|
10
|
11
(+0.255s en Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052 en Q3)
|Austria
|
9
|
10
(+0.440s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
9
|
9
|Gran Bretaña
|
10
(+0.411s en Q3)
|
8
|Bélgica
|
11
(+0.491s en Q2)
|
9
|Hungría
|
11
(+0.405s en Q2)
Aston Martin
|Lance Stroll
|2-11
(2-8 sin sprints)
|Fernando Alonso
|No clasificó
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japón
|21
|
sin tiempo de vuelta
|Miami (sprint)
|no clasificado
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canadá
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Mónaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s en Q1)
|
22
|Austria
|
21
|
22
(+0.078s en SQ1)
|Gran Bretaña (sprint)
|
21
|
21
|Gran Bretaña
|
22
(+0.162s en Q1)
|
22
(+0.175s en Q1)
|Bélgica
|
21
|
20
(+0.533s en Q1)
|Hungría
|
16
Haas
|Esteban Ocon
|4-11
(3-8 sin sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|China
|10
|
12
|Japón
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canadá (sprint)
|
15
(+0.269s en SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canadá
|
16
|
17
|Mónaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502s en Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294 en Q2)
|Austria
|
13
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Gran Bretaña (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s en Q1)
|Gran Bretaña
|
14
|
18
(+0.688s en Q1)
|Bélgica
|
16
|
15
|Hungría
|
17
(+0.223s en Q1)
Audi
|Nico Hulkenberg
|8-7
(6-5 sin sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s en Q2 - choque)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japón
|
9
|
12
(+0.025s en SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - fallo en los frenos)
|
11
|Canadá (sprint)
|
12
(+0.032 en SQ2)
|
11
|Canadá
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Mónaco
|
16
(sin tiempo de vuelta en Q2 – Q1 choque)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.318 en Q2)
|Austria
|
12
|
13
(+0.028s en SQ2)
|Gran Bretaña (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s en Q2)
|Gran Bretaña
|
11
|
14
(+0.589s en Q2 - fuga hidráulica)
|Bélgica
|
9
|
10
|Hungría
|
14
(+0.466s en Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|10-5
(8-3 sin sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japón
|
15
(+0.753s en Q210
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canadá
|10
|
9
|Mónaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.070s en Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Austria
|
16
(+0.948 en Q2)
|
11
|Gran Bretaña (sprint)
|
14
(+0.501s en SQ2)
|
12
|Gran Bretaña
|
19
(+0.976s en Q1)
|
12
|Bélgica
|
13
(+0.061s en Q2)
|
12
|Hungría
|
13
(+0.183s en Q2)
Cadillac
|Sergio PÉrez
|9-5
(6-5 sin sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s en Q1)
|
No clasificó
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|China
|20
|
19
|Japón
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canadá (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canadá
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Mónaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s en Q1)
|19
|Austria
|
20
(+0.085 en Q1)
|19
|Gran Bretaña (sprint)
|
20
(+0.244s en SQ1)
|
20
(+0.713s en Q1)
|Gran Bretaña
|
18
|
20
(+0.148s en Q1 - problema de despliegue de energía)
|Bélgica
|
19
|
22
(+0.436s en Q1)
|Hungría
|
21
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
El mano a mano entre compañeros en clasificación al llegar al receso y los duelos más apretados en la F1 2026
La victoria de McLaren deja la lucha por el título 2026 "lejos de estar terminada", dice Brundle
Cadillac es elogiado por su enfoque 'sin excusas' pese a sus problemas en la F1 2026
Leyendas de la F1 analizan el futuro de Max Verstappen en Red Bull
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados