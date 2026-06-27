El mano a mano entre compañeros en clasificación: Checo Pérez se pone 8 a 1 con Bottas en Austria
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Austria de Formula 1
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Después de cada sesión de clasificación de la Fórmula 1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo con los duelos entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de la clasificación, por lo que las penalizaciones en la parrilla no alteran las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, eso se indica en la tabla.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-7
(4-4 sin sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japón
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canadá
|
3
|
7
|Mónaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009 en Q3)
|Austria
|
6
Mercedes
|George Russell
|6-5
(4-4 sin sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japón
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canadá (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canadá
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Mónaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s en Q3)
|
1
|Austria
|
4
(+0.301 en Q3)
Red Bull
|Max Verstappen
|9-2
(6-2 sin sprints)
|Isack Hadjar
|sin tiempo en Q1 – despiste
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japón
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
Descalificado - infracción técnica
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canadá (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canadá
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Mónaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s en Q3)
|
5
|Austria
|
8
(+0.157 en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
5-6
(4-4 sin sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|China
|3
|
4
|Japón
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canadá
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Mónaco
|
3
|
10
(sin tiempo - choque en Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Austria
|
3
(+0.059 en Q3)
Williams
|Alexander Albon
|2-7
(1-6 sin sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|DNS
|
18
(+0.544s en SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japón
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s in SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
No salió - Choque en FP1
|Canadá (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canadá
|
15
|
11
|Mónaco
|
12
|
18
(+0.543s en Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257 en Q1)
|Austria
|
17
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|3-7
(2-6 sin sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s in SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|China
|14
|
10
|Japón
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canadá (sprint)
|
DNS
|
9
|Canadá
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Mónaco
|
10
|
11
(+0.255s en Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052 en Q3)
|Austria
|
9
Aston Martin
|Lance Stroll
|1-8
(1-6 sin sprints)
|Fernando Alonso
|No salió
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japón
|21
|
Sin tiempo
|Miami (sprint)
|No clasificado
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canadá
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Mónaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s en Q1)
|
22
|Austria
|
21
Haas
|Esteban Ocon
|3-8
(2-6 sin sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s in SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|China
|10
|
12
|Japón
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canadá (sprint)
|
15
(+0.269s in SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canadá
|
16
|
17
|Mónaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502s en Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294 en Q2)
|Austria
|
13
Audi
|Nico Hulkenberg
|7-4
(5-3 sin sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s in SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s en Q2 - choque)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japón
|
9
|
12
(+0.025s in SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - problema de frenos)
|
11
|Canadá (sprint)
|
12
(+0.032 in SQ2)
|
11
|Canadá
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Mónaco
|
16
(sin tiempo en Q2 – Choque en Q1)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.318 en Q2)
|Austria
|
12
Alpine
|Pierre Gasly
|6-5
(5-3 sin sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s in SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japón
|
15
(+0.753s en Q2)
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canadá
|10
|
9
|Mónaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.070s en Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Austria
|
16
(+0.948 en Q2)
Cadillac
|Sergio Perez
|8-1
(6-1 sin sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s en Q1)
|
No salió
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|China
|20
|
19
|Japón
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canadá (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canadá
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Mónaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s en Q1)
|19
|Austria
|
20
(+0.085 en Q1)
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