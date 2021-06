Murió Mansour Ojjeh, accionista de McLaren

McLaren dijo en un comunicado este domingo que el empresario de origen suizo murió en Ginebra rodeado de su familia.

Aunque Ojjeh era más conocido en los círculos de la F1 por su participación durante décadas en McLaren, su primer ingreso en la categoría fue en realidad con Williams.

Su padre creó la empresa de inversiones Techniques d'Avant Garde (TAG), que se convirtió en patrocinador de Williams en 1979.

Ese año, la escudería británica consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, y en 1980 ganó el campeonato mundial de F1 con Alan Jones.

A finales de 1981, el entonces jefe de McLaren, Ron Dennis, se puso en contacto con Ojjeh para que TAG se convirtiera en socio de su equipo, y se cerró un acuerdo que incluía la financiación de un motor turbo fabricado por Porsche.

La asociación McLaren-TAG se convirtió en un gran éxito, con Niki Lauda y Alain Prost dominando el campeonato mundial de 1984.

Ese mismo año, Ojjeh se convirtió en accionista mayoritario de McLaren, y la escudería siguió ganando títulos mundiales.

Ojjeh fue el inspirador de la entrada de McLaren en la industria automovilística, tras conseguir convencer a Dennis de que la producción de un coche de carretera tendría sentido desde el punto de vista comercial.

La participación de TAG en McLaren siguió siendo fuerte a través de las divisiones de coches de carretera, electrónica y marketing de la empresa.

Mientras Dennis se alejaba de la escudería McLaren F1, Ojjeh seguía siendo fiel al equipo, aunque su participación se fue diluyendo a lo largo de los años ante la llegada de la empresa de inversiones de Bahrein Mumtalakat.

Ojjeh también luchó contra problemas de salud y a finales de 2013 se sometió a un doble trasplante de pulmón después de padecer fibrosis pulmonar idiopática.

Aunque volvió a estar en plena forma y continuó trabajando con McLaren, en 2020 cedió su puesto en la junta directiva del equipo a su hijo Sultan.

Sin embargo, Ojjeh siguió siendo un gran aficionado a la F1. En una entrevista con Autosport en 2017, dijo que su participación en McLaren se sentía como parte de una familia.

"Me gusta ver a la gente, a algunos de los cuales conozco desde hace mucho tiempo, me gusta entrar en el garaje, me gusta estar en los boxes. Por supuesto, me gusta ganar cuando lo hacemos bien", dijo.