Entrevista

Fórmula 1 GP de México

Marco Antonelli: "Vi al campeón en Kimi después de su accidente en Australia"

En una entrevista con Motorsport.com, Marco, el padre de Kimi Antonelli, revela por qué la recuperación de su hijo tras un accidente en Australia lo convenció de que podía convertirse en campeón del mundo de F1.

Franco Nugnes

Publicado: 3 nov 2026, 15:44

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Marco Antonelli, padre di Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Ciudad de México, convirtiéndose en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, su padre Marco, expiloto de carreras y director del equipo AKM Motorsport, habla sobre el desarrollo de Kimi, su capacidad para manejar la presión y el momento en que se dio cuenta de que su hijo podía convertirse en campeón mundial.

Motorsport.com: Marco, ¿qué se siente al ver a tu hijo convertirse en campeón mundial?

Marco Antonelli: "Es difícil de decir. No terminás de asimilarlo porque es algo tan grande que casi se siente extraño. Peleás por un campeonato igual que por todos los que él disputó hasta ahora y, sinceramente, no sentimos la diferencia. Todavía no hemos comprendido realmente que estamos hablando de Fórmula 1".

¿Lo irán asimilando en los próximos días?

MA: "Creo que sí. Hoy Kimi se convirtió en campeón mundial y todo el mundo empieza a hablar de eso, pero yo todavía no he asimilado realmente lo que logró. Hasta hace unas horas, había un título por ganar, y él se preparó para eso con la misma mentalidad de siempre. Encaró cada carrera de la misma manera, tratando de hacer el mejor trabajo posible cada vez, sin mirar la clasificación. No creo que hoy cambie nada".

¿Cómo gestionás la presión y liberás la tensión?

MA: "Hay presión y hay tensión. La tensión también podés liberarla con la gente que te rodea. Cuando estás por subirte al auto, no es tanto presión como la tensión de alguien que quiere hacerlo bien. Vos también corriste, así que sabés lo que significa estar a media hora de una carrera y empezar a pensar en salir ahí fuera e intentar ganar. La presión la manejás tratando de dar el 100% cada vez que salís a pista, sin pensar en el resultado final de la temporada".

Signboard for Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Durante esa media hora en la parrilla que mencionabas, Kimi te busca mucho...

MA: "Me busca mucho..."

A veces parece que una mirada entre ustedes alcanza, sin necesidad de decir nada.

MA: "Así es. Y bastante a menudo le pregunto si siente tensión antes de una carrera, y él admite que sí. Le digo que eso es algo positivo porque pone en marcha la adrenalina para que pueda rendir al máximo.

"Kimi me ve un poco como su mentor, así que sabe que con una mirada puede encontrar apoyo y tranquilidad. Sabe que entiendo lo que está sintiendo".

Kimi puede preguntarle al equipo cualquier cosa técnica, pero cuando se trata de la persona que se sube al cockpit, sos vos a quien recurre...

MA: "Sí, porque, como dije antes, al haber sido piloto, aunque no a su nivel, entiendo lo que significa subirse a un auto. Ya sea que corras en Fórmula 1 o en GT, los pilotos siempre se hacen las mismas preguntas. Se preguntan: '¿Y si no lo hago bien? ¿Qué pensarán los demás?'

"Son pensamientos que inevitablemente aparecen en cualquiera que compite en el automovilismo, o en cualquier competencia de alto nivel donde la rivalidad es intensa".

¿Y qué significa eso para Kimi?

MA: "Kimi sabe que lo entiendo, y probablemente por eso me busca. Una mirada o un abrazo pueden darle ese momento de relajación que lo ayuda a mantener la concentración cuando se sube al auto para conseguir un resultado".

Pero hoy tu hijo se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1. ¿Qué significa eso para ti?

MA: "Significa felicidad por él, felicidad para mí como padre y felicidad para todos nosotros como familia, que siempre lo hemos acompañado".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Se siente como algo mucho más profundo, arraigado en tu propia pasión por las carreras. Lograste resultados sin contar con los recursos para perseguir la carrera profesional que quizá merecías. En Super Touring peleabas contra autos oficiales con maquinaria privada, incluido un BMW M3 que gestionabas vos mismo con AB Motorsport. ¿Qué significa para vos pasar el testigo de padre a hijo? ¿El éxito de Kimi compensa lo que vos no pudiste lograr?

MA: "Bueno, quizá esa sea una forma un poco obvia de verlo. Mi experiencia pudo haber sido útil. Aunque yo era un piloto bastante rápido, nunca me encontré en el lugar correcto en el momento correcto".

¿Qué quieres decir con eso?

MA: "Cuando mi hijo empezó a correr, temía que pudiera vivir algo similar a lo que me pasó a mí. Ese era mi miedo, pero no ocurrió porque Kimi siempre hizo todo bien y se encontró en las circunstancias adecuadas. Supo aprovechar al máximo sus oportunidades.

"Y ahora siento una felicidad enorme porque mis temores demostraron no tener fundamento. Verlo lograr lo que yo no pude me da una satisfacción extra, pero quien piense que quiero verme a mí mismo en él se equivoca.

"Yo tuve mi camino, y él tuvo el suyo. A Kimi le fue bien porque reunió todo, y como familia creamos las condiciones adecuadas para él. Algunos de mis errores fueron útiles porque él no los repitió.

"Hicimos bien en crear las condiciones adecuadas para él. No creo que tener experiencia de la cual aprender sea algo menor".

¿Qué heredó Kimi de Marco y qué heredó de Veronica?

MA: "Somos muy parecidos. Todos somos obstinados. No cedemos ni un centímetro hasta lograr lo que nos proponemos.

"Hay dedicación al trabajo. Me fui a casa después de la victoria de Kimi en Austin porque tenía a mi equipo en Mugello peleando por un título, y los compromisos hay que cumplirlos.

"Ese es un valor que le transmití a Kimi, así como su madre lo alentó a continuar sus estudios pese a las carreras".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

¿Alguna vez pensaste en cerrar tu equipo para seguir al campeón mundial? ¿Tu actividad principal sigue siendo tu equipo de GT y Fórmula 4?

MA: "Exactamente. Para seguirlo, tengo que dividir mi tiempo y hacer un esfuerzo extra para mantener mi negocio en marcha mientras sigo cerca de él.

"Pero que él esté en Fórmula 1 no significa que mi vida o la de Veronica hayan cambiado. Seguimos siendo exactamente las mismas personas de siempre".

No debe ser fácil seguir siendo uno mismo en un entorno tan expuesto a los medios como la Fórmula 1.

MA: "Por supuesto, pero como no proyecté en él lo que yo quería ser, estamos siguiendo dos caminos separados y paralelos.

"Mi carrera como piloto llegó a su fin en un momento determinado, mientras que la suya sigue desarrollándose y él está logrando los resultados que se ganó.

"Por eso mi vida no cambia, y no quise mezclarla con la suya. Como padre, siento que es mi deber ayudar a mi hijo, pero no quiero interferir en su camino, y mantengo mis propias pasiones.

"Lo que Kimi tiene más que yo, y quizá más que Veronica también, es la capacidad de mirar hacia adelante al afrontar las situaciones".

¿Puedes explicar eso?

MA: "Con los años, lo fuimos conociendo y nos adaptamos un poco a su carácter.

"Nunca se preocupa por las cosas antes de que sucedan. Nunca mira las cosas de manera negativa y, aun cuando algo no funciona, busca una solución para corregirlo.

"Es una gran cualidad que desarrolló, mientras que yo era definitivamente más emocional.

"La otra cosa que realmente me impresiona es su capacidad para mantener la concentración".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En ese aspecto particular, hay una similitud con su ídolo Ayrton Senna, que buscaba la perfección en todo lo que hacía...

MA: "Kimi tiene la capacidad de aislarse del mundo. Y quizá algo de eso lo sacó de mí.

"Cuando yo corría y no tenía dinero, preparaba los autos de los clientes, pero en cierto momento tenía la capacidad de apagar todo y pensar en que tenía que manejar y quizá intentar ganar.

"Pero mi hijo siempre puede encontrar las palabras adecuadas, incluso en las situaciones más negativas, y nunca se desanima.

"No se hunde para después tener que volver a subir. Siempre logra mantener su nivel y seguir intentando mejorar".

Normalmente, cuando un joven talentoso llega a la Fórmula 1, los pilotos establecidos se lo hacen pasar difícil. Sin embargo, Kimi no recibió un trato especialmente duro por parte de pilotos como Verstappen y Hamilton. ¿Hay alguna razón para eso?

MA: "Esa es una pregunta que tendrías que hacerles a ellos.

"Creo que mostró mucho respeto por los campeones y vio que ese respeto le fue devuelto.

"No hay que hacer jugadas sucias. La integridad deportiva es importante en un entorno competitivo, y es un valor que él trae consigo.

"Por supuesto, si tienen que ir rueda a rueda, ninguno afloja, porque desde luego no van a hacerse la vida fácil entre ellos. Pero siempre hay mucha corrección".

En algunas carreras, no se alojan en hoteles sino que viajan con sus motorhomes. En Monza, estaban estacionados en el patio cerrado de una empresa en Biassono, cerca del circuito, junto a los motorhomes de Verstappen y Hamilton. Casi como un pequeño camping. La gente imagina a los pilotos de Fórmula 1 alojados en los hoteles más lujosos, pero la realidad es diferente.

MA:"No, no. Intentamos quedarnos en lugares bastante privados cuando estamos instalados con los motorhomes".

¿Con qué frecuencia pasa eso durante el año?

MA: "Con Max, pasa cada vez que decidimos quedarnos en el motorhome. Pero también ocurre muy a menudo con Lewis y con otros.

"Nos vemos, charlamos un rato y después cada uno sigue con su vida".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

En el paddock dicen que cocinas para todos, sin embargo. Tu pasta es famosa...

MA: "No, ¡no para absolutamente todos! Pero digamos que de vez en cuando se da la oportunidad.

"Nunca hemos logrado tener una cena en condiciones con Lewis porque siempre está muy ocupado con sponsors y una cosa u otra, pero es cierto que a veces tenemos invitados como Stefano Domenicali y Flavio Briatore.

"Pero quiero dejar claro que el restaurante Antonelli es sencillo: algo de pasta, una pechuga de pollo y una ensalada, nada más.

"Traigo todo de casa, y después jugamos unas partidas de cartas. Es todo muy simple".

Desde luego, está muy lejos del estilo de vida jet-set que la gente asocia con el paddock de F1...

MA: "Eso no nos interesa. No hacemos fiestas, solo cenas con amigos para disfrutar de la compañía.

"No es diferente de cuando corríamos en el Campeonato Italiano de Turismos. Ya no son turismos, es Fórmula 1".

¿Podrías reunir a Max y Lewis alrededor de la misma mesa en el motorhome de Antonelli?

MA: "Lewis tiene algunas restricciones alimentarias más [es vegano], así que es un poco más difícil. Con Max no hay restricciones".

Kimi se convirtió en campeón mundial. ¿Qué cambia después de un logro tan histórico?

MA: "Hizo falta un esfuerzo enorme para llegar a lo más alto de la escalera, pero mantenerse allí es mucho más difícil, así que ya estamos preparados para eso.

"Por ahora, estamos disfrutando el momento. Las emociones son muy fuertes".

Marco Antonelli celebrates in parc ferme

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

¿Olvidaste las fuertes críticas que Kimi enfrentó el año pasado cuando los resultados no llegaban?

MA: "No se puede atacar a un joven que apenas lleva seis meses en la Fórmula 1 porque haya habido algunos malos resultados.

"Quiero señalar que esos resultados no siempre fueron culpa suya. De hecho, logró recuperarse de situaciones que podrían haberlo destruido, porque algunos ataques fueron muy duros.

"Su capacidad para cambiar el curso y la dirección de las cosas, como hizo tantas veces en karting y en campeonatos que parecían perdidos antes de que lograra dar vuelta todo, muestra la fortaleza de Kimi.

"Está sumando experiencia y confianza con el auto y el equipo a su talento natural. Tiene 20 años, pero su madurez está por encima de su edad".

¿Hasta dónde puede llegar?

MA: "Creo que todavía tiene un buen margen de mejora, y si combinás eso con su mentalidad de nunca sentirse satisfecho, tendrá la motivación para seguir haciéndolo bien en la Fórmula 1 mientras tenga un auto competitivo.

"Me sorprendería estar equivocado..."

El programa de jóvenes pilotos de Mercedes apoyó a Kimi cuando todavía era un niño, y Toto Wolff lo respaldó casi como un segundo padre durante nueve años. ¿Alguna vez te preguntaste si la intensa presión que desestabilizó a tu hijo fue algo que el equipo creó deliberadamente para ver si podía soportarla antes de lanzarse a pelear por un campeonato mundial?

MA: "No lo sé, porque esos no son temas en los que hayamos profundizado.

"Kimi intentó dar lo mejor de sí y nosotros intentamos ayudarlo. Me parece que logró superarlo bien.

"Todo lo demás no importa..."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

¿Qué carrera fue el punto de inflexión en su campaña por el campeonato? Algunos dicen Mónaco, otros señalan Monza...

MA: "Para mí fue la primera carrera de la temporada, en Australia.

"Después del accidente en la FP3, nunca habría pensado que lograría volver a subirse al auto y ponerlo inmediatamente en la primera fila en la clasificación.

"Cuando tenés un choque así, es inevitable perder un poco de confianza, y quizá los fantasmas del año anterior vuelven a tu mente.

"Kimi lo hizo realmente bien, y me dio otra demostración más de su capacidad para dar vuelta las cosas gracias a su fortaleza mental".

Aunque George Russell ganó en Melbourne?

MA: "Sí. Salió a la clasificación con un auto que no tenía una puesta a punto adecuada porque lo habían terminado en el ultimísimo momento. Así que no sabía si el auto estaba bien o mal.

"Digamos que encaró ese gran premio con la mentalidad de querer poner las cosas en orden dentro de sí mismo.

"Y ahí fue donde vi al campeón.

"Sabía que la temporada tomaría un rumbo diferente y que él sería un contendiente. Por supuesto, no podía imaginar que llegaría tan lejos, pero sabía que estaría en la pelea".

Es el campeón mundial más joven de la historia. Y en apenas su segunda temporada en F1, ya produjo actuaciones que pasarán a la historia y quizá marquen el comienzo de una leyenda...

MA: "Creo que conozco muy bien a Kimi, pero hay momentos en los que me pregunto cómo logró ciertas cosas, y no solo en Fórmula 1".

¿Puedes darnos algunos ejemplos?

MA: "Cuando ganó la carrera de la Formula Regional European Championship en Zandvoort bajo la lluvia y fue un segundo más rápido que todos los demás, o su debut en Fórmula 4 en Monza, o la carrera de karting después de su accidente en Portimao, cuando se había roto la pierna.

"Ha producido actuaciones extraordinarias incluso sin pruebas previas. En carreras de GT en Misano, terminó 23 segundos por delante de todos los demás en un auto que apenas conocía, sin cometer un solo error.

"Las recuerdo todas, y no son cosas ordinarias ni sencillas. Obviamente, las vi todas, y sé de lo que es capaz".

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