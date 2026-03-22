Mario Andretti da su primera opinión sobre Bottas y Checo Pérez: "Un poco oxidados"

Mario Andretti, campeón de Fórmula 1 en 1978 y miembro del consejo de administración del equipo Cadillac F1, ha admitido que Valtteri Bottas y Sergio Pérez están "un poco oxidados" tras haberse tomado un año de descanso de la competición.

La escudería estadounidense se incorporó a la parrilla en 2026 como el undécimo equipo, con una alineación de pilotos experimentados formada por los antiguos pilotos de Red Bull y Mercedes. Tanto Bottas como Pérez perdieron sus puestos a tiempo completo en Sauber y Red Bull a finales de 2024. Mientras que Bottas regresó a su antigua escudería, Mercedes, como piloto de reservas para 2025, Pérez se tomó un año completo de descanso del campeonato.

Durante su aparición en el podcast "Drive to Wynn", Andretti explicó: "Lo que más me interesa es escuchar a los pilotos, y de eso se trata realmente.

"Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, ya sabes, solo para participar, y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario.

"Pero, por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos y cosas por el estilo.

"Y la otra parte es intentar comprender totalmente cómo sacar partido a la unidad de potencia en función de lo que ofrece, entre mantener la carga de la batería y todo ese tipo de cosas.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

"Pero ese no es el único problema que tenemos. No somos los únicos que tenemos ese problema. Aparte de, digamos, Mercedes y Ferrari, parece que todos los demás están buscando a fondo cómo sacar el máximo partido a su situación.

Va a ser un desarrollo interesante de la temporada, ver quién es capaz de dominarlo todo.

"Como piloto, creo que, para poder sacar todo el partido al chasis, ahora, de repente, tienes que volver a aprender a usar el acelerador, a usar todo. Así que no estoy seguro de envidiar a los pilotos en este momento. Casi me alegro de estar al margen".

Cadillac ocupa actualmente el décimo puesto en la clasificación de constructores.