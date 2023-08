Andretti: Checo Pérez es un gran piloto, pero Verstappen es el número 1

Este año no se puede quejar el piloto de Red Bull Max Verstappen, ya que está por encima de los demás en todos los aspectos. Con diez victorias, ocho consecutivas, y 125 puntos de ventaja en el campeonato, va camino de ganar otro título luego de que su compañero Sergio Pérez ha perdido más de 100 puntos de diferencia en la contienda.

En una entrevista exclusiva con RacingNews365, Mario Andretti elogió el talento del holandés: "No hay más que ver sus resultados y lo mucho que ha madurado en poco tiempo. Lleva la carga muy bien, hay mucha presión sobre él, pero no comete errores".

"Por supuesto que tiene sus contrincantes, de eso no hay duda. No es una situación fácil. Seamos honestos, su compañero Sergio Pérez es un gran piloto y ha demostrado lo que puede hacer, pero Max es el número uno del equipo y por una buena razón. También ha demostrado que puede estar a la altura en cualquier situación y no creo que se pueda esperar más de un piloto."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

"Así que Max Verstappen es absolutamente impresionante en este momento", afirma la leyenda del automovilismo estadounidense, a quien no le preocupa que la situación de este año dañe la imagen de la F1 en su país. "Cada espectador tiene una visión diferente de lo que está pasando. Personalmente, me parece interesante y me pregunto cuánto tiempo puede seguir dominando así."

"Está haciendo historia, lo cual es maravilloso para el deporte, sabiendo la tarea a la que se enfrenta y valorando lo que ha conseguido. Pero los demás no paran, así que habrá momentos en los que se verá desafiado y todo el mundo quiere ver cuándo ocurre eso. Todo el mundo va al límite, y eso es lo interesante. Esperas a la próxima carrera para ver qué pasa".