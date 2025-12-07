Marko admite que la falta de otro Red Bull adelante le costó el título a Verstappen

Aunque Max Verstappen logró en Abu Dhabi su octava victoria de la temporada 2025 de Fórmula 1, finalmente se quedó a dos puntos de impedir que Lando Norris se llevara el campeonato.

Según el asesor de Red Bull, el Dr. Helmut Marko, la situación en el circuito de Yas Marina ya estaba clara tras las primeras vueltas: Ferrari y Mercedes no resultaron ser un factor significativo, lo que dio lugar a un duelo puro entre Verstappen y los dos pilotos de McLaren.

"Max y los McLaren dominaron la carrera", dijo el austríaco a Sky Sports de Alemania. "Nuestra esperanza de que Ferrari y Mercedes se mezclaran al frente no se cumplió. Y eso dejó clara la posición de partida. Un Red Bull contra dos McLaren fuertes fue, en última instancia, el elemento decisivo para perder el campeonato."

Yuki Tsunoda trató de ayudar a su compañero defendiendo su posición con uñas y dientes frente a Norris, pero la diferencia de ritmo era muy grande y el japonés recibió una penalización de cinco segundos, porque durante el duelo cambió de línea varias veces. "Tsunoda lo intentó, pero se excedió", dijo Marko.

Hacia el final de la carrera, tras la parada en boxes de Oscar Piastri, hubo un corto período en el que Red Bull tenía la posibilidad de hacer parar a Verstappen sin perder posición. En ese caso, el neerlandés podría haber intentado complicar a los McLaren en la fase final de la carrera reteniéndolos y permitiendo que la competencia, en la figura del piloto de Ferrari Charles Leclerc, se acercara.

"Eso se consideró, pero Piastri habría sido el gran beneficiado porque había partido con duros. Y siempre hay que tener en cuenta un coche de seguridad. El riesgo era demasiado grande. Además, con la velocidad que tenían Leclerc y Russell, no habría cambiado nada", explicó Marko al respecto.

Red Bull tuvo durante el último fin de semana de la temporada el coche más rápido tanto en clasificación como en carrera, pero pagó el precio de su cambiante forma a comienzos de año.

"Cometimos nuestros errores", reconoció Marko. "Pero McLaren también los cometió y nosotros nos beneficiamos de eso. Hicimos todo lo posible."

El austriaco elogió el ambiente dentro del equipo Red Bull Racing: "Todos estaban motivados hasta los huesos, sin la tensión que experimentamos en 2021."

Aunque la decepción fue grande, Marko fue deportivo con Norris, a quien le bastó con un tercer puesto para asegurar su primer título mundial. "Tuvo una segunda mitad de temporada casi tan fuerte como la nuestra", dijo Marko. "Y no cometió errores. El último que recuerdo fue en Montreal. Mentalmente se recuperó muy bien y es un campeón del mundo merecido. Nada que objetar".