Marko: AlphaTauri es la mejor opción para Gasly tras acuerdo con Pérez

Pierre Gasly, ganador de un gran premio, tiene un acuerdo con AlphaTauri hasta el final de 2023, y dijo a principios de este año que 2022 era probablemente su última oportunidad para demostrar que merecía ser promovido de nuevo a Red Bull, después de haber sido descendido a AlphaTauri durante la temporada 2019.

Desde su regreso a AlphaTauri, Gasly ha crecido como piloto y ha liderado la escuadra con sede en Faenza de forma competente. Logró su primera victoria en la F1 con el equipo en el Gran Premio de Italia de 2020, y también subió al podio en el GP de Brasil de 2019 y en el GP de Azerbaiyán de 2021.

Tras la victoria de Pérez en el GP de Mónaco de la semana pasada, Red Bull anunció una extensión de dos años del contrato del mexicano que lo mantendrá en el equipo al menos hasta el final de la temporada 2024.

La decisión significa que Gasly no tendrá opción de volver a Red Bull cuando su actual contrato expire.

Pero Helmut Marko considera que, aunque Red Bull decidiera dejar marchar a Gasly antes del final de su contrato, el francés no encontraría un asiento mejor.

"Antes de la firma, por supuesto, hablé con Gasly, le expliqué la situación y, sí, tendremos que ver lo que pasa con Gasly después del 23", dijo Marko a la web hermana de Autosport en alemán, Formel1.de.

Preguntado sobre si Red Bull querría dejar marchar a Gasly antes, Marko dijo: "¿Cuál sería la alternativa?

"No creo que haya ninguna alternativa para él en este momento que sea significativamente mejor que AlphaTauri".

Marko dijo que era muy probable que AlphaTauri terminara reteniendo tanto a Gasly como a su compañero de equipo Yuki Tsunoda el próximo año, y que los jóvenes de Red Bull tuvieran que esperar más tiempo para una posible apertura en la Fórmula 1.

Photo by: Red Bull Content Pool