Marko apoya comentario contra la "mentira absoluta" de Horner sobre Verstappen y Red Bull

La autobiografía de Christian Horner, Drive, ya está provocando enormes repercusiones antes de su lanzamiento el 22 de octubre. El exjefe del equipo Red Bull Racing, que dejó la escudería de Milton Keynes en 2025, utilizó su libro para soltar varias bombas sobre su etapa en la cima de la Fórmula 1.

Una de las afirmaciones más polémicas de Christian Horner gira en torno al fichaje del tetracampeón del mundo Max Verstappen. Según Horner, el exasesor de Red Bull Motorsport, Marko, no quería en absoluto a un joven Verstappen en el equipo, y asegura que el padre de Verstappen, Jos Verstappen, tuvo que desempeñar un papel decisivo para que el acuerdo se concretara.

Pero Marko no está dejando pasar esa versión.

"Una mentira absoluta"

En diálogo con el medio austríaco oe24, Marko desestimó la versión de Horner sobre la historia.

"Lo estoy ignorando tanto como puedo", dijo Marko. Sin embargo, rápidamente apuntó al expiloto de Fórmula 1 y actual experto de Sky Sports, Ralf Schumacher, quien lo defendió con vehemencia. "Ralf Schumacher lo manejó muy bien".

Ralf Schumacher criticó recientemente el libro de Christian Horner y describió de forma tajante el relato de Christian Horner sobre el fichaje de Max Verstappen como "una mentira absoluta".

Schumacher recordó su versión de los hechos y explicó: "Marko se acercó a Max cuando tenía apenas 11 años y medio. En ese momento, Jos dijo que todavía era demasiado pronto para él. El Doctor, como ustedes lo conocen, se molestó un poco y dijo: 'Bien, si no quieres, entonces que así sea'".

Marko confirmó la defensa de Schumacher y expresó que el momento simplemente no era el adecuado durante aquellos primeros días en el karting.

"Salió bien tal como ocurrió. Max tenía éxito en el karting por entonces, y nosotros no teníamos idea de eso. Más tarde, en la Fórmula 3, nos acercamos de nuevo, y así fue como surgió esta historia de éxito sin precedentes", explicó Marko.

Vencer a Horner en Barcelona

La mala relación entre Horner y Marko ha estado bien documentada, especialmente después de la lucha de poder tras la muerte del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, que finalmente culminó con la salida de Horner.

En un último y duro contraataque a la afirmación de Horner, Marko insistió en que en realidad fue Horner quien intentó bloquear el histórico ascenso de Verstappen al equipo principal de Red Bull en 2016.

"Yo llevé a Max a la Fórmula 1 y tuve que vencer a Horner para su primera carrera con Red Bull en Barcelona", recordó Helmut Marko, en referencia a la legendaria victoria de debut de Max Verstappen en el Gran Premio de España de 2016. "Pensaba que Max era demasiado joven, demasiado inexperto..."

Con el libro de Horner listo para llegar a las librerías a finales de octubre, esta amarga guerra de palabras sobre quién descubrió realmente al piloto más dominante de la Fórmula 1 actual probablemente apenas esté comenzando.