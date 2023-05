Marko: Red Bull no es el favorito en Mónaco; cuidado con Alonso

Después de ganar ambos títulos mundiales en 2022, Red Bull Racing tuvo un comienzo aún mejor en 2023. En los primeros cinco fines de semana de carrera de la actual temporada de F1, la pole position fue para el equipo de Milton Keynes cuatro veces, ganando las cinco carreras y la única sprint que se ha realizado hasta el momento.

Además, cuatro de las cinco victorias supusieron un doblete para Sergio Pérez y Max Verstappen, mientras que sus dos pilotos suman ya 224 puntos y son los contendientes por el campeonato de pilotos. Aston Martin, el rival más cercano ha sumado solo 102.

La sexta carrera de la temporada está programada para este fin de semana en Mónaco y, sobre el papel, parece ser el mayor desafío hasta ahora para Red Bull. El circuito urbano no solo es el más corto del calendario, sino que las muchas curvas lentas y la presencia de solo unas pocas rectas también hacen de Mónaco el circuito más lento del año.

El circuito es tan estrecho que hay pocas oportunidades de adelantamiento. Son precisamente estos factores los que pueden jugar en contra de los competidores de Red Bull, de lo cual también se da cuenta el consultor Helmut Marko.

"Si no estás en la pole position, la carrera se vuelve mucho más difícil", dijo Marko al medio alemán Motorsport-Magazin donde admite que los puntos fuertes del RB19 no se pueden explotar en las calles de Mónaco.

Podio: el ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

"No podemos jugar con nuestra fuerza. Si alguien conduce delante de nosotros, no importa el ritmo que mantenga. El desgaste de los neumáticos no será decisivo y no hay rectas en las que nuestra ventaja de velocidad entre en juego; así que será algo emocionante".

La falta de oportunidades de adelantamiento en Mónaco tradicionalmente significa que la atención se centra en la calificación. Ferrari podría tener ventaja sobre Red Bull este fin de semana, analiza Marko.

"Por lo que hemos visto hasta ahora, el Ferrari es a veces más rápido que el Red Bull en las curvas lentas. Sin embargo, la mayor ventaja es el rápido calentamiento de los neumáticos y creo que eso puede ser decisivo en una vuelta de calificación", dijo el expiloto de 80 años.

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, también es un candidato, según Marko: "La falta de velocidad máxima no importa en Mónaco. Si tienen un buen fin de semana y están allí de inmediato en la calificación, entonces Alonso es definitivamente un candidato".