Marko ve oportunidades para Red Bull en Monza pese a la clasificación

Tras el viernes en Monza, el asesor de Red Bull Helmut Marko sentía que su equipo era más competitivo que en Zandvoort, pero un día después esa expectativa no se ha hecho realidad. Max Verstappen no pasó del séptimo tiempo en el momento suprême, y Sergio Pérez tuvo que conformarse con una octava posición de salida. Aún así, Marko cree que hay muchas oportunidades en la carrera.

"Definitivamente", responde el austriaco cuando Sky F1 le preguntó si Red Bull estará en la carrera por la victoria. "Después de todo, el ritmo estaba ahí en la Q2, lo que era bueno. Por suerte esto es Monza y aquí se puede adelantar. Creo que será una carrera muy, muy intensa y nadie podrá escaparse. Ni siquiera los McLaren, a menos que hagan bien el rebufo entre ellos y no empiecen a pelearse. No hay nada perdido, pero si tenemos los mismos problemas de rendimiento, no pinta bien".

A pesar del cauto optimismo, la desilución de la mala clasificación persiste. Al igual que Christian Horner y Verstappen, Marko no sabe muy bien de dónde viene este mal resultado. "En la Q2 estuvimos muy cerca de Hamilton en P2 y en la Q3 no funcionó nada en absoluto", suspira el hombre de 81 años de Graz.

"Los cambios [que habíamos hecho] eran mínimos. Eso no puede marcar la diferencia. Así que estamos investigando, porque donde parecía que la superioridad de McLaren se había roto, en la Q3 volvieron a imponerse."

Investigando

El decepcionante resultado encaja en la serie en la que se encuentra Red Bull. Verstappen no gana una carrera desde el GP de España y eso es una racha muy larga para su gusto. Por lo tanto, Marko también está enviando a su equipo de vuelta a la mesa de dibujo.

"Tenemos que encontrar dónde tomamos el camino equivocado y eso debe haber sucedido después de Miami", revela. "Las carreras que Max ganó después fueron gracias a su clase. Con la complejidad de los coches de F1 de hoy en día, es muy difícil [encontrar algo], pero gracias a Dios ahora tenemos algo de tiempo hasta Bakú. Entre Zandvoort y ahora no hemos podido hacer nada. Pero es cierto que se está convirtiendo en un problema más serio".

¿Si la marcha de Adrian Newey está afectando ahora al equipo? "Newey ya no está involucrado en todo lo del equipo, eso es definitivamente un factor. Ahora tenemos que esperar y ver, pero nuestra base es lo suficientemente amplia. Pero quizás tener a alguien con sus conocimientos de F1 en el equipo hubiera sido un factor importante", explica. En cuanto a si el equipo sabe ahora por dónde empezar a pesar de la ausencia de Newey, Marko responde: "Ahora tenemos más datos, pero para ser sinceros no tenemos ni idea de dónde se ha ido mal."