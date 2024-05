Marko explica por qué Pérez perdió con Verstappen en la clasificación de Miami

Los pilotos afrontaron condiciones difíciles este sábado para gestionar los neumáticos y ponerlos en la ventana de rendimiento correcta durante la clasificación para la carrera del domingo en el Miami Autodrome, sexta ronda de la temporada 2024 de F1.

Max Verstappen se llevó la pole position gracias a su primera vuelta de la Q3, de 1m27s241, seguido por Charles Leclerc y Carlos Sainz, de Ferrari, a 0s141 y 0s214, respectivamente. Ninguno de los tres pudo mejorar en su segundo intento.

Diferente fue el caso de Sergio Pérez, quien después de una vuelta de 1m27s754 en su primer intento, logró mejorar su marca personal en la salida final al girar en 1m27s460, con lo que pasó de quinto a cuarto en el orden, quedando a menos de una décima de la primera fila.

Al analizar la compleja clasificación en diálogo con el canal ORF de Austria, Marko destacó los desafíos que debieron enfrentar pilotos y equipos para definir el orden de salida del Gran Premio de Miami.

"El problema era no sobrecargar en el sector 1 de la pista para que aún te quedara agarre en el tercer sector. Pero si escuchas los comentarios y comparas los tiempos de los sectores, nadie lo ha conseguido a la perfección. Yo diría que Max ha encontrado el compromiso adecuado y ahora está justo por delante de los Ferrari", dijo.

"Creo que todos intentaron sacar algo y simplemente no funcionó, porque las características de los neumáticos aquí fueron sencillamente incalculables. Lo intentaron con más o menos presión de aire y ligeros cambios, las fases de calentamiento fueron diferentes".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mercedes incluso cambió al compuesto medio (para la segunda salida de la Q3), creo que fue un acto de desesperación. Pero eso demuestra que nadie lo tenía bajo control y que Max encontró entonces el compromiso adecuado en términos de pilotaje y eso fue suficiente para estar delante, aunque tengo que decir que nos sorprendió un poco que McLaren no mostrara la velocidad que mostró en el sprint", explicó.

Al referirse a la actuación de "Checo" Pérez en particular, Marko no encontró fallas realmente por parte del mexicano y solo mencionó que simplemente no pudo obtener un rendimiento como el de Verstappen.

"No cometió ningún error, pero era importante no excederse, pero por otro lado no ser demasiado lento. Encontrar este compromiso, esta mezcla de velocidad y protección de los neumáticos, requiere mucho feeling y también es cuestión de suerte, porque si tienes un pequeño desliz, se termina. Y Sergio no lo consiguió como Max", comentó.

De cara a la carrera del domingo, Marko espera un duelo a tres bandas entre Red Bull, Ferrari y McLaren en el circuito de Miami.

"Hoy no ha habido tandas largas, todo el mundo se ha centrado en la puesta a punto del coche. Eso significa que quien combine mejor la velocidad y la gestión de los neumáticos mañana estará ahí. Y definitivamente hay que tener en cuenta a los dos Ferrari. Pero sigo creyendo que McLaren tiene potencial y creo que podemos esperar una carrera muy emocionante", finalizó.