Marko cree que Steiner fue "víctima de su propia popularidad"

Después de pasar en la Fórmula 1 por Jaguar y Red Bull, Guenther Steiner estuvo al frente de Haas desde su llegada a la máxima categoría en la temporada 2016 y hasta el final del año pasado, año en que el equipo terminó último entre los constructores.

Para Gene Haas, dueño de la escudería, fue motivo suficiente para no renovar el contrato de Steiner. En su lugar, Ayao Komatsu, jefe técnico del equipo desde 2016, tomará las riendas.

La salida un tanto inesperada de Steiner llevó rápidamente a preguntas sobre las razones detrás de ella. Helmut Marko, asesor de Red Bull, tiene una idea de por qué la relación entre Steiner y Haas finalizó de esta manera.

"Digámoslo así: cualquiera que se hace demasiado popular por un documental en Netflix tiende a despegar", explica Marko a F1-Insider.

"Pero si vuelas demasiado alto demasiado rápido, también te estrellas más rápido. Sólo he oído que quería convertir su popularidad en acciones del equipo. El propietario Gene Haas no lo veía así. También es cierto en nuestro deporte que el equipo siempre está por encima del individuo. Steiner se convirtió en víctima de su propia popularidad", juzgó el austriaco.

Sin embargo, los propios Steiner y Gene Haas no citaron ese motivo. Para Haas, se trató sobre todo de la decepcionante actuación.

"Llevamos aquí ocho años, más de 160 carreras, y nunca hemos subido al podio. Los últimos años hemos acabado novenos o décimos. No digo que sea culpa de Guenther, pero parecía un buen momento para hacer un cambio e intentar una dirección diferente. No parece que vaya a funcionar si seguimos con lo que tenemos. Al fin y al cabo, se trata de rendimiento. Ya no quiero ser el décimo".

Steiner declinó recientemente hacer comentarios sobre el motivo de su marcha. Sin embargo, sí indicó en conversación con Motorsport.com que podía vivir con ello, sabiendo que su contrato expiraba. No buscará inmediatamente un nuevo reto. "Ya sabes, no tengo prisa", dijo Steiner.

"Siempre hay gente que me verá en la Fórmula 1. He conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos. Si hay algo interesante que me suponga un reto, diré que sí, pero buscar sólo un trabajo para seguir en la F1, quizá no sea lo que quiero."

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!