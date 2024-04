Marko rechaza la idea de Pérez de un contrato largo por las reglas de 2026

Sergio Pérez sigue haciendo los deberes en la pista para ganarse la renovación en Red Bull Racing de cara a la próxima temporada de F1 en medio de un arranque de temporada que lo ha visto subir al podio en cuatro de los cinco grandes premios, además de mostrarse mucho más firme en las clasificaciones.

El piloto mexicano ya ha recibido varios elogios de parte de Christian Horner y Helmut Marko, los dos responsables del equipo Red Bull, por lo que se entiende que su situación es favorable para continuar más allá de este año.

De todos modos, un punto a resolver sería la duración que tendría un nuevo contrato de "Checo" Pérez con Red Bull. El de Guadalajara recibió inicialmente un acuerdo por un año cuando llegó en 2021, el cual extendió por otro año para 2022 antes de firmar un nuevo contrato por dos temporadas que termina a finales de 2024.

Mientras se cree que el plan de la escudería sería firmar una extensión por un año, Pérez expuso recientemente que a Red Bull le convendría un acuerdo por más tiempo ante el gran cambio reglamentario de chasis y motores que afrontará la F1 en 2026.

"Creo que hace mucho sentido que mi siguiente contrato sea de al menos dos años, porque las reglas cambian mucho para el 2026, yo creo que el equipo no tiene ningún sentido hoy en día contratar a un piloto por un año y luego dejar la puerta abierta, ¿no? Especialmente va a haber mucho desarrollo el próximo año, a mitad de año, entonces es importante ser parte de un proyecto a largo plazo", dijo Pérez esta semana en una entrevista con SportsCenter para ESPN.

Helmut Marko, RadBull Racing Photo by: Motorsport.com / Japan

Después del Gran Premio de China del domingo, Motorsport.com pudo conversar en exclusivo con Marko sobre estas declaraciones del piloto de Guadalajara, respecto a lo cual el austriaco mostró una opinión diferente, aunque también tuvo un tono conciliador.

"Todavía no estamos en condiciones de ultimar todo. Pero no tiene nada que ver con el reglamento. Él sabe que si rinde... Primero quería un contrato de tres años, pero encontraremos una solución", dijo Marko.

En cuanto a la actuación de Pérez en la carrera de Shanghái, Marko se mostró convencido en que habría terminado segundo de no haber sido por el coche de seguridad que afectó su estrategia.

"No tuvo suerte con el coche de seguridad. Hizo un muy buen trabajo. Sin el coche de seguridad habría terminado segundo", comentó.

Preguntado si creía que hubo una gran diferencia de ritmo entre Max Verstappen y "Checo" Pérez en China, Marko sostuvo: "No, no, fue por el coche de seguridad y él estaba en el tráfico, por lo que no tenía aire libre como Max. No, no, estuvo bien. Ambos pilotos lo han hecho muy bien".