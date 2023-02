Marko: En Red Bull no tenemos miedo de que otros nos copien

Cargar reproductor de audio

Siempre es mejor evaluar los resultados el primer día de test, ya que los equipos se centran en entender el coche más que en el rendimiento. Pero con Red Bull Racing liderando las vueltas y Max Verstappen pareciendo muy cómodo en el coche, ha sido lo más destacado de la prueba hasta el momento tras la primera jornada, de tres posibles.

El holandés ha dado unas vueltas muy consistentes tanto por la mañana como por la tarde, y al final de la sesión se coronó como el piloto que más giros consiguió en el trazado de Sakhir, sede del único test de pretemporada 2023 dada la continuidad de las reglas de la Fórmula 1.

Helmut Marko, asesor de Red Bull en materia de deportes motor, ha comentado lo siguiente sobre la prueba: "Por primera vez en muchos años estamos confiados incluso al comienzo de las pruebas de invierno".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Esto se debe a que las normas se han mantenido relativamente coherentes y los cambios son sólo evolutivos, no revolucionarios", indicó el hombre que ha asesorado a la marca austriaca.

"Estamos contentos con todos los cambios. No tenemos la oportunidad de mejorar las cosas por ensayo y error, pero tenemos gente tan experimentada trabajando en Red Bull que compensaremos la penalización", dijo esto al referirse ante la sanción que debe pagar el equipo por sobrepasar el tope de gastos de la temporada 2021 y que les costará tiempo del túnel de viento.

Red Bull esperó hasta el último día para mostrar el RB19, pero una vez que el coche estuvo en pista empezaron a probar varias piezas.

"No tenemos miedo de que otros equipos nos copien, porque con el límite presupuestario, ese tipo de cosas ya no están permitidas. Nadie puede permitirse gastar dinero en una solución que no está seguro de que vaya a ser realmente eficaz."

"Puedes copiar algo, pero tiene que estar integrado en el diseño de tu coche".

"Esto es cierto para la parte delantera y trasera, pero aún más para el suelo. Ahí es donde están los grandes secretos".