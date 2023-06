Marko: por suerte, Ferrari estaba muy por detrás de nosotros

El Gran Premio de Canadá 2023 pasará a los libros como la victoria número 100 para Red Bull Racing. Max Verstappen lideró la carrera de principio a fin, aunque según Helmut Marko, el enfrentamiento en Montreal no fue tan fácil como parecía para los de fuera.

"Gracias a Dios lo conseguimos. De antemano nunca pensamos que fuera posible entrar en el selecto club de los equipos con 100 victorias", declaró Marko a la televisión austriaca.

"Pero desde luego no fue fácil", añadió inmediatamente el máximo asesor. "Tuvimos problemas para calentar los neumáticos, sobre todo los duros. La carrera fue más complicada de lo que habíamos pensado de antemano".

La suerte, según Marko, fue que Ferrari tuvo que remontar después de un sábado dramático. "Tengo que decir: gracias a Dios que Ferrari tuvo que salir tan atrás, porque en realidad fueron los más rápidos con los dos compuestos", señaló refiriéndose a los neumáticos medios y duros de Pirelli.

Marko también había revelado el viernes tras las tandas largas que veía a Ferrari como una amenaza mayor que Mercedes.

Adrian Newey, Director de Tecnología, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing, charla en Parc Ferme. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Max ha tenido dos momentos hoy. Primero, chocó contra un pájaro. Eso no terminó bien para el pájaro en cuestión, pero afortunadamente no tuvimos ningún daño en términos de refrigeración o algo así. El segundo es que ha pasado por encima de los bordillos con demasiada confianza. No sé si lo vio él mismo en la televisión, como le pasa a menudo con las cosas. Por cierto, eso demuestra una vez más la capacidad de reflexión que le queda. La visión de conjunto que tiene es increíble. Lo que ocurre en el momento ya ha quedado atrás, lo que significa que siempre puede mirar hacia delante".

A pesar de los retos que enumera Marko, al final "sólo" hubo un piloto de Red Bull en el escalón más alto del podio, al que se unió Adrian Newey para la ocasión. Esto marcó la victoria número cien, aunque personalmente Marko no lo celebró en grande en Montreal.

"Nuestro vuelo sale pronto. Pero en el avión estoy seguro de que tomaremos unas copas y nos divertiremos, así que ya llegarán las celebraciones".

En cualquier caso, Marko está deseando que llegue la próxima carrera del calendario, la carrera de casa de Red Bull en Austria. "¡Será una gran fiesta popular! Para ser sincero, me da un poco más de tranquilidad ir a Austria ya con esa victoria número cien en el bolsillo, en lugar de pensar que deberíamos conseguirla allí".