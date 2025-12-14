Marko revela que las críticas a Sergio Pérez fueron parte de una guerra interna en Red Bull

Poco después del Gran Premio de Abu Dhabi, se anunció que Red Bull y Helmut Marko separan sus caminos con efecto inmediato tras una asociación de más de 20 años, a pesar de un contrato en vigor. De acuerdo con Oliver Mintzlaff, responsable de la división deportiva de Red Bull, Marko despidió el pasado verano al jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, también tras más de 20 años de servicio.

El despido de Horner pareció poner fin a una lucha de poder dentro de Red Bull, aunque la situación no era tan grave, según Marko. "Así es como se ha descrito siempre en los medios de comunicación, pero no fue nada personal", dijo el austriaco de 82 años a El Limburger. "Junto con Didi (el fallecido fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, ed.), fundé Red Bull Racing en 2005. Nombramos a Horner jefe del equipo y yo estaba allí como supervisor. Básicamente, el poder estaba siempre en Austria, nosotros decidíamos".

Mateschitz murió en octubre de 2022. "Recuerdo una fiesta a principios de ese año, antes del Gran Premio de Austria. Didi estaba allí, pero no gozaba de buena salud. Christian se me acercó y me dijo: 'Ese no llegará a final de año'. A partir de ese momento, Christian empezó a tontear con Chalerm Yoovidhya", se refería Marko al copropietario tailandés de Red Bull. "Cuando Didi murió ese mismo año, Christian hizo todo lo que pudo para hacerse cargo con el apoyo de Yoovidhya. Hice todo lo que pude en nombre de 'Austria' para evitarlo".

"Horner mintió sobre todo y sobre nada"

Eso tuvo éxito, pero para ello fue necesaria la dimisión de Horner. Esa decisión no le pareció una victoria a Marko. "No", responde. "Teníamos que hacer algo porque el rendimiento en la pista estaba bajando. Si lo hubiéramos hecho antes, por cierto, este año habríamos puesto las cosas en pista más rápido y Max Verstappen se habría convertido en campeón del mundo. Estoy firmemente convencido de ello", afirmó Marko con firmeza. Verstappen regresó a la lucha por el título tras el parón veraniego desde una posición desesperada, acabando a solo dos puntos del campeón del mundo , Lando Norris.

"Pero esos últimos años con Horner no fueron agradables", continuó Marko su historia sobre Horner. "Se jugaba sucio. ¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando se decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos", se refiere Marko al bando de Horner. "Igual que hubiera difundido en 2024 que el desarrollo de nuestro motor estaba atrasado y que por eso perderíamos a Ford como patrocinador. Nunca dije eso, pero Horner quiso utilizarlo para suspenderme. Como Max entró en la brecha en Jeddah, no ocurrió".

Finalmente, Horner perdió el apoyo de Yoovidhya. "Cada vez pudimos demostrar más que Horner mentía sobre todo tipo de cosas", explica Marko. "Cuando Chalerm también se dio cuenta, entró en razón".