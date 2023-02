Marko: Vender AlphaTauri depende de los accionistas

Cargar reproductor de audio

Un artículo publicado el sábado en la revista alemana Auto Motor Und Sport sugería que el futuro de AlphaTauri estaba en el aire tras sus decepcionantes resultados del año pasado.

Mientras la propia Red Bull dominaba los dos campeonatos de F1, AlphaTauri sufrió algunas frustraciones con su coche y acabó novena en la clasificación, lo que provocó una gran caída en los ingresos por derechos comerciales.

La historia de AMuS afirmaba que Red Bull estaba evaluando si se podrían reducir drásticamente los costes trasladando AlphaTauri al Reino Unido. De no ser posible, la escudería podría ponerse a la venta.

El sábado por la noche, en declaraciones a Sky Alemania, Helmut Marko se negó a hacer comentarios específicos sobre el asunto.

Sin embargo, fue claro al afirmar que Red Bull no podía estar satisfecha con el mal rendimiento de uno de sus equipos en la F1.

"En general, no hacemos comentarios sobre rumores", dijo. "Es comprensible que AlphaTauri no pueda estar satisfecho con lo que consiguió el año pasado: el noveno puesto en el campeonato de constructores. Pero esa decisión corresponde exclusivamente a los accionistas. Son rumores que no comentamos en detalle".

Algunas fuentes han sugerido que ya se ha identificado como posible ubicación un emplazamiento en el Reino Unido, lejos de la fábrica de Red Bull en Milton Keynes.

Marko admitió que Red Bull estaba estudiando a fondo la forma de hacer más económica su inversión en AlphaTauri.

"Se piensa en cómo aumentar la eficiencia", dijo. "Si tienes un equipo que gana el campeonato del mundo y el otro sólo ronda el noveno puesto, las sinergias no parecen funcionar correctamente".

Y añadió: "El resultado global no es satisfactorio. Como auténticos hombres de negocios, nuestros accionistas tomarán la decisión correcta".

Red Bull se hizo con el control del equipo AlphaTauri en 2005, cuando fue rebautizado como Toro Rosso para la campaña de 2006.

La intención original era que actuara como un equipo junior de Red Bull y ayudara a desarrollar jóvenes pilotos que luego pudieran ayudar a liderar las ambiciones de título de la escudería principal.

Los campeones del mundo Sebastian Vettel y Max Verstappen comenzaron su carrera en la F1 en Toro Rosso.

Sin embargo, con Red Bull habiendo optado por el más experimentado Sergio Pérez a partir de 2021 después de sentir que ningún piloto junior estaba listo, el destino de AlphaTauri ha sido cuestionado.

Preguntado por la importancia histórica de su segundo equipo, Marko dijo: "Es parte de nuestra filosofía. Vettel y Verstappen llegaron a nosotros a través de AlphaTauri. Pero si el equipo no rinde como es debido, no sirve de nada".