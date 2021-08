Marko: Verstappen y Pérez penalizarán por motor por culpa de Mercedes

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull Racing, considera que la primera mitad de la temporada tiene un saldo positivo para ellos, aunque no puede dejar de pensar en las complicaciones vividas en el Gran Premio de Gran Bretaña y el Gran Premio de Hungría.

“La primera parte fue mejor de lo que esperábamos. Estamos a la altura de Mercedes tanto en chasis como en motor. Max está en un momento álgido, en su mejor año hasta ahora", dijo el expiloto austriaco a la publicación SpeedWeek, parte de Red Bull Media House.

Pero para Marko, las heridas de las dos últimas carreras en que sus pilotos se han visto involucrados en accidentes con coches de Mercedes no son un tema que pueda olvidar. Para él resulta extraño que descalifiquen a Sebastian Vettel por una infracción técnica por combustible, mientras que Lewis Hamilton solo recibió una penalización de tiempo por provocar la salida de Max Verstappen en Silverstone.

“A Vettel lo descalificaron porque no le quedaba suficiente combustible en el depósito. Así que tenemos que hablar de la relación de las penalizaciones. Está claro por qué Vettel casi se queda sin gasolina, porque se había calculado una carrera normal y luego simplemente utilizó más en la lucha con Esteban Ocon y ningún piloto ahorra gasolina en esta situación. ¿Dónde está la relación en comparación con la ofensa de Hamilton?", expresó.

"Luego están las declaraciones de Hamilton sobre la conducción peligrosa de Fernando Alonso. Condujo de forma sensacional, se defendió de forma óptima, pero vino la declaración de alguien que sacó a un competidor una carrera antes”.

Marko no perdió la oportunidad de recordar que los daños ocasionados por el contacto con el siete veces campeón del mundo en Inglaterra y la carambola provocada por Valtteri Bottas en Hungría tendrán un efecto importante en el campeonato, porque los pone en desventaja respecto al suministro de motores para Verstappen y Sergio Pérez.

“Vino la gran catástrofe, sin culpa nuestra, con el choque de Hamilton contra la rueda trasera de Max, que provocó un accidente espantoso y nos privó no sólo de una victoria segura -porque Hamilton sabía que si no nos pasaba en la primera vuelta no nos vería- sino también de daños por valor de más de 1.5 millones de euros”.

El asesor del equipo de la marca austriaca considera que los motores de sus dos pilotos están perdidos y eso supondrá una sanción en parrilla en algún momento de la segunda parte del calendario.

“Pero también, como se vio después de la clasificación en el Hungaroring, el motor seguía dañado. Eso significa que en algún momento tendremos que recurrir a una cuarta unidad motriz, lo que significa una penalización”.

“Luego en la carrera en Hungría empezamos en mojado y confiamos en Max porque es el rey de la lluvia, hasta que llegó Bottas y se llevó por delante a dos de nuestros coches, cada uno con daños importantes: el lado derecho de Max se pudo reparar, pero el equilibrio desapareció por completo”.

“En el caso de Sergio, el segundo motor ha desaparecido, y necesitaremos también un cuarto, lo que significa una penalización. Estos dos incidentes, provocados por los pilotos de Mercedes, han hecho desaparecer nuestra ventaja en el campeonato de pilotos y constructores", cerró Marko sin rodeos.