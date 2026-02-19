Martin Brundle está convencido de que las nuevas reglas de la F1 2026 son positivas
Las críticas a las nuevas reglas de la Fórmula 1 son generalizadas, pero el ex piloto Martin Brundle contraataca: por qué el británico "disfruta" de los nuevos coches y cuáles son sus esperanzas.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Las críticas a las nuevas reglas de la Fórmula 1 han sido muy duras hasta ahora, sobre todo por parte de los pilotos. Pero también hay defensores, entre ellos el expiloto de Fórmula 1 Martin Brundle. "Disfruto mucho viendo en acción los coches de Fórmula 1 para 2026", escribió el británico en las redes sociales.
"Esto me hace apreciar aún más a los pilotos, ya que no pueden confiar simplemente en una gran carga aerodinámica y estabilidad", añade el experto de Sky Sports F1, recordando que los nuevos bólidos ya no son los clásicos coches con efecto suelo.
"Todavía hay algunos problemas iniciales que deben resolverse, pero eso sucederá en los próximos meses", afirma convencido Brundle, y añade con esperanza: "Quizás incluso recuperemos grandes curvas como Copse y Eau-Rouge".
Estas secciones se consideraban antiguamente las más exigentes del calendario de carreras de la categoría reina. Sin embargo, con los coches de los últimos años, apenas suponían un verdadero reto para los pilotos. Con los nuevos bólidos, con una carga aerodinámica reducida, esto podría volver a cambiar.
Brundle: «En una posición mucho mejor que en 2014»
Brundle ya había dejado claro hace unos días que la gestión de la energía no era un problema grave, como había afirmado Max Verstappen. El piloto de 66 años llegó incluso a decir que el nuevo reglamento estaba hecho a medida para grandes figuras como Michael Schumacher o Ayrton Senna.
"De hecho, creo que a Ayrton y Michael les encantaría estos coches, porque tienen la capacidad de utilizar todas las herramientas", dijo Brundle durante un evento mediático de McLaren. "Y aquellos que saben cómo utilizar mejor las herramientas y sacar el máximo partido a los coches tendrían éxito".
Actualmente, el expiloto de Fórmula 1 espera que la parrilla de salida esté equilibrada. "Los cuatro primeros parecen estar muy igualados", opina Brundle. "Por supuesto, como es habitual con los nuevos reglamentos, al principio la parrilla estará muy dispersa, pero no tengo ninguna duda de que estamos en una posición mucho mejor que en 2014".
