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Fórmula 1 GP de Hungría

Martin Brundle elogia el "pensamiento lateral" de la F1 por el regreso a Malasia

Martin Brundle ha elogiado la decisión de Formula 1 de trasladar el aplazado Gran Premio de Bahréin al Sepang International Circuit de Malasia en octubre.

Lydia Mee
Publicado:
Martin Brundle

El comentarista de Sky Sports F1 y expiloto Martin Brundle ha elogiado a los jefes de la F1 por su "pensamiento lateral" después de que se confirmara que el campeonato volverá al Sepang International Circuit de Malasia.

Tras semanas de especulación, la F1 y la FIA anunciaron oficialmente el domingo 26 de julio que el aplazado Gran Premio de Bahréin se trasladará a Sepang. Debido al conflicto en curso en Oriente Medio, la fecha original de abril en Sakhir tuvo que cancelarse. Pero Malasia ha intervenido para albergar el Gran Premio de Bahréin del 2 al 4 de octubre.

Al comentar la noticia en la antesala del Gran Premio de Hungría en Sky Sports F1, Brundle dio su aprobación al traslado.

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"Es un pensamiento lateral bastante bueno porque no podemos ir a Bahréin en un futuro cercano", dijo. "Bahréin ha sido un gran amigo de Formula 1 desde 2004 y todos han sido colaborativos, al igual que el gobierno de Malasia.

"Es importante para Formula 1 mantener el calendario lo más por encima de 20 carreras que puedan por varias razones: algunas comerciales y otras para asegurarse de que el campeonato complete todo su recorrido tanto como sea posible.

"Va a ser duro para los equipos porque serán seis carreras en siete fines de semana en lugares lejanos, así que logísticamente será exigente para todos.

"Me gusta la flexibilidad y que todos abran la mente."

Race Start

Race Start

Photo by: LAT Images via Getty Images

La ex piloto de la W Series Jamie Chadwick, que acompañó a Brundle en la transmisión, también elogió la decisión. "Es como un cruce entre Hungría y China y, con los coches que tenemos este año y el despliegue, será interesante", dijo.

"Es uno de mis circuitos favoritos. Se le ha echado de menos en el calendario de la F1 anteriormente."

Malasia no ha albergado un gran premio desde que se apartó de la serie después de la carrera de 2017 debido a las tasas de organización y al descenso de la venta de entradas. Max Verstappen ganó la última carrera allí y estuvo acompañado en el podio por el poleman Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo.

Fotos del GP de Hungría - Domingo

Lando Norris, McLaren

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; Petr Pavel, presidente de la República Checa

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Lando Norris, McLaren

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Desfile de pilotos

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Lando Norris, McLaren

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Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin de Fórmula 1; Gary Gannon, ingeniero jefe de carrera del equipo Aston Martin de Fórmula 1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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