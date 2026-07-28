Martin Brundle, "intrigado" por Max Verstappen tras el podio en el Gran Premio de Hungría

El expiloto de Formula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle estaba "intrigado" por Max Verstappen tras el segundo puesto del neerlandés en el Gran Premio de Hungría.

Aunque el Hungaroring depende menos de la potencia, Red Bull tuvo problemas de inestabilidad en las curvas durante todo el fin de semana. Verstappen aun así logró asegurar el segundo puesto detrás de un dominante McLaren, mientras que su compañero de equipo Isack Hadjar terminó sexto.

Brundle habló de la carrera del cuatro veces campeón durante la transmisión de Sky Sports F1, centrándose en los comentarios públicos de Verstappen sobre el coche pese a su sólido resultado.

"Todavía no se ha permitido sonreír del todo", dijo Brundle. "Pero no, está enfadado con el coche, que lo empuja cuando no quiere, y creo que parece que también lo sorprende en las curvas, lo cual no es algo que necesites.

"En realidad estoy intrigado con Max en este momento. Quiero decir, está conduciendo de maravilla; tomará un coche y lo hará rendir, y no mucha gente puede hacer eso, puede conducir sorteando problemas. Muy pocos, de hecho, de los que he conocido en mi vida pueden realmente manejar un coche inestable así y llevarlo y aun así subirlo al podio.

"Así que Max está haciendo de Max, pero claramente quiere mantener mucha presión sobre el equipo al mismo tiempo."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El también analista y expiloto Anthony Davidson sostuvo que Red Bull "no puede estar decepcionado" con un segundo y un sexto puesto.

"En realidad esperaba mucho de Red Bull aquí, porque es un circuito que depende menos de la unidad de potencia, y ya habíamos visto destellos de que su coche era bastante bueno en curvas lentas", dijo. "Miras Mónaco, donde Max logró ponerlo en la primera fila, así que quizás esperaba incluso más de ellos, pero con los problemas de equilibrio con los que Max tenía que luchar, e Isack también, creo que Red Bull no puede estar decepcionado con un segundo y un sexto hoy.

"Eso fue realmente un muy buen resultado para ellos, pero Max probablemente esté sobre todo decepcionado al ver cómo McLaren simplemente se escapaba en la distancia."