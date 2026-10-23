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Martin Brundle presenta un increíble Porsche 911 de 860 CV

El expiloto de F1 Martin Brundle se unió a su hija Charlie y a Gunther Werks para crear una exclusiva reinterpretación moderna del Porsche 911 de 860 CV.

Alex Harrington

Publicado: 23 oct 2026, 11:34

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Martin Brundle

Foto de: James Sutton / Motorsport Images

El expiloto de F1 y comentarista de Sky Sports Martin Brundle se ha unido con su hija Charlie en un deportivo refrigerado por aire de 860 hp, construido por la compañía californiana Gunther Werks, y es una máquina muy especial.

El Brundle Edition Turbo está basado en el Porsche 911 Turbo retrabajado por Gunther Werks, y solo se fabricarán cinco unidades.

Charlie Brundle, una diseñadora de automóviles cuyo currículum incluye etapas en fabricantes como McLaren, Aston Martin y Jaguar Land Rover, lideró el apartado de diseño del proyecto. Martin, utilizando su experiencia casi infinita al volante de todo tipo de vehículos a motor, ayudó a desarrollar su comportamiento dinámico, incluidos sus ajustes Sport y Track.

"Colaborar con Gunther Werks y que mi hija lidere el diseño hace que este proyecto sea profundamente personal", dijo Brundle en el anuncio. "Hemos volcado nuestra experiencia colectiva desde el asiento del piloto, el paddock y los estudios de diseño en este coche".

Un motor de seis cilindros, biturbo, de 4,0 litros y montado atrás produce unos asombrosos 860 hp y 610 lb-ft de torque. Y, pensando en los puristas del automóvil, solo viene con una caja manual de seis velocidades que envía la potencia a las ruedas traseras.

Pese a esas cifras, Brundle insiste en que sigue siendo un coche que se puede disfrutar en la vía pública.

"Para mí, uno de los aspectos más únicos de un vehículo de Gunther Werks es que, pese a tener prestaciones extremas de coche de carreras, también es notablemente civilizado y utilizable", dijo.

Además de sus prestaciones fulgurantes, también recibe un alerón trasero ajustable, canards delanteros, frenos Brembo carbocerámicos y llantas de magnesio forjado con la marca Brundle. También recibe una pintura perlada bicolor inspirada en el casco del piloto de carreras, con emblemas "Brundle" en la tapa del motor.

En el interior, los reposacabezas llevan un monograma "MB" diseñado por la propia Charlie, y las placas laterales del tablero están firmadas por el propio protagonista. El tablero también lleva una frase que los aficionados del británico reconocerán: "La parte más importante del coche es la tuerca que sostiene el volante".

Los compradores también recibirán un casco Bell HP77 pintado con el mismo esquema de colores, firmado por Brundle y certificado para uso en competición.

El coche se mostrará al público en el Concours at Wynn Las Vegas. Con suerte, conoceremos el precio y otros detalles de prestaciones cuando se acerque la fecha.

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