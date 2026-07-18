El "presentimiento" de Brundle sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull
Martin Brundle expresó qué cree que pasará con Max Verstappen y Red Bull para 2027.
El expiloto de Formula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle ha ofrecido su veredicto sobre las especulaciones en torno al futuro de Max Verstappen, revelando que su "presentimiento" es que el cuatro veces campeón permanecerá en Red Bull la próxima temporada.
Mientras siguen circulando rumores sobre el futuro a largo plazo del neerlandés, Brundle ha restado importancia inmediata a las conversaciones entre bastidores entre los pilotos de élite y los equipos rivales.
"Este tipo de conversaciones ocurren todo el tiempo," explicó Brundle durante la transmisión de Sky Sports F1 en Bélgica. "Los equipos de Formula 1 piensan a largo plazo con sus socios y proveedores de motores. Vivimos en un mundo muy pequeño.
"Los mejores pilotos y los mejores equipos siempre están conversando. Es trabajo del manager [del piloto] averiguar qué hay disponible, y trabajo de los jefes de equipo averiguar quién podría estar disponible más adelante."
Brundle respaldó que Verstappen permanezca en Red Bull en 2027. "Mi presentimiento es que estará en Red Bull el año que viene, pero cuando el río suena, agua lleva," concluyó.
A pesar de las continuas especulaciones en torno a él, Verstappen se mantuvo reservado durante la rueda de prensa y las sesiones con los medios en el fin de semana de carrera del Gran Premio de Bélgica.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
El campeón de 2009 Jenson Button también comentó los rumores durante el Sky Sports F1 Show. El expiloto argumentó que Verstappen debe ser "implacable" y "egoísta" a la hora de tomar su decisión.
"Creo que Max en Red Bull parece realmente frustrado en este momento," explicó Button. "Pone buena cara gran parte del tiempo, pero creo que está muy frustrado con la situación. Muchas personas con las que ha trabajado durante muchos años y con las que ha ganado campeonatos se han ido a otros lugares.
"Debe de ser muy extraño. Debe de sentirse un poco solo en ese equipo. Todos a su alrededor son totalmente nuevos, así que creo que buscará en otra parte, de verdad, para el próximo año".
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