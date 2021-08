Masi explicó la reprimenda a Vettel y otros pilotos por sus playeras

Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll y Valtteri Bottas fueron llamados a ver a los comisarios después de la carrera, y todos recibieron la misma sanción.

La reprimenda no estaba relacionada con un tema de conducción, pero sí tenía cierta importancia, porque si alguno de los pilotos recibe otras dos reprimendas relacionadas con el manejo dentro de la temporada se enfrenta a un castigo en la parrilla.

Se supone que los pilotos solo pueden portar las camisetas con mensajes sociales durante la primera parte de las ceremonias de la parrilla para retirárselas antes del himno nacional del país anfitrión. Los pilotos citados argumentaron que, en las ajetreadas y lluviosas condiciones previas al arranque de la competencia se olvidaron de quitárselas.

La decisión de sancionar a los pilotos por mostrar mensajes con causas sociales generó un gran revuelo en las redes sociales, pero Masi es categórico al afirmar que todo el mundo conoce las normas que se establecieron desde el inicio de la temporada.

“A principios de este año lo aclaramos", dijo. “Después de discutir internamente con la FIA y la F1, dijimos que queríamos seguir dando a todos los pilotos la posibilidad de tener un momento de mostrar su apoyo efectivo a We Race as One de la manera que ellos eligieran, pero también establecimos que el himno nacional de un país debe ser respetado con los pilotos todos vestidos con sus uniformes de competencia”.

“Se dejó muy en claro que una vez que se presentara ese momento (los himnos), los pilotos tendrían que quitarse la camiseta o cualquier otra cosa que llevaran y acudir a la ceremonia con su uniforme de competencia”.

"Y eso ha sido así desde hace varios eventos, así que esta es la primera ocasión en la que ocurrió una situación así desde entonces. Todos esos pilotos que se quedaron con la camiseta puesta, que no fue solo Sebastian, porque hubo cuatro o cinco, todos ellos recibieron una reprimenda por no seguir las instrucciones del director de carrera”.

“Ese acto fue observado por un número de personas, incluyendo el delegado de los medios de comunicación que estaba allí. Yo mismo lo vi en la televisión y pasó de mi a los comisarios, porque era una infracción y por eso se otorgó una reprimenda por ser la primera infracción”.

A pregunta de Motorsport.com de si una reprimenda podría desencadenar una sanción en la parrilla, lo cual sería un castigo demasiado fuerte, Masi dijo: "Uno mira todas las sanciones en función de lo que son. Las reprimendas son una sanción más baja que una advertencia, que realmente no es una sanción, es una advertencia".

"Es una amonestación en un tema que no es de conducción, por lo que es necesario tener dos amonestaciones en temas de conducción y una no involucrada con el manejo (como la de las playeras) para llegar finalmente a una sanción en la parrilla. Pero como ejemplo, tres reprimendas sin conducción no tienen ese impacto".