Massa defiende el enfoque de Colapinto en la F1: "Tiene que ser agresivo y demostrar"

Franco Colapinto se destacó rápidamente en el poco tiempo que lleva en la Fórmula 1 como piloto del equipo Williams, lo que ha generado gran cantidad de comentarios no solo por su velocidad, sino también su manera de afrontar las carreras.

Posiblemente el punto más claro de esto sucedió en la salida del Gran Premio de Singapur del mes pasado, cuando el piloto argentino pasó de 12º a noveno en el pelotón con una gran maniobra sobre la línea interna en la primera curva de la carrera.

La maniobra, sin embargo, motivó un comentario por la radio en el momento de parte de Alexander Albon, su compañero de equipo en Williams, así como de Carlos Sainz, piloto de Ferrari, una vez terminada la carrera.

De todos modos, Felipe Massa, veterano de 269 grandes premios en la F1, con 11 victorias, 41 podios y el subcampeonato de 2008, defendió el accionar de Colapinto en Marina Bay.

"Es realmente impresionante lo que está haciendo como piloto sin experiencia en la Fórmula 1, pero (se ve) bastante maduro. Sí, ¡fue bastante agresivo en la última salida en Singapur! Pero, no hubo ningún incidente, ya sabes, así que al final, tienes que ser agresivo y tienes que demostrar quién eres. Y creo que es realmente impresionante lo que hizo", analizó Massa en diálogo con Motorsport.com.

"Corrió en dos circuitos completamente diferentes. Monza, que es un circuito más fácil comparado con Singapur, que es un circuito muy difícil en cuanto a experiencia del piloto, pero también físicamente por las condiciones de calor, la energía que pierdes en esa carrera, la concentración. Y creo que fue realmente impresionante. Dos tipos diferentes de pista", agregó el brasileño.

Franco Colapinto, Williams FW46, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the remainder of the field at the start Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Si bien es difícil que Colapinto pueda continuar en la parrilla de la Fórmula 1 el año que viene, Massa no descarta que puedan suceder sorpresas, a la vez que consideró que el argentino tiene el potencial para estar muchas temporadas en la categoría.

"Tenemos que ver quién tiene la oportunidad de correr para Audi, porque Williams ya tiene algunos pilotos en contrato. Y tal vez alguna sorpresa puede suceder. Nunca se sabe, en la Fórmula 1, a veces las cosas suceden y nadie lo esperaba. No puedo decir nada sobre esto porque no soy parte de las decisiones, y no sé lo que la gente está hablando, pero creo que Argentina tiene definitivamente un piloto que puede estar en la Fórmula 1 durante mucho tiempo y también ser competitivo. Y creo que eso es muy, muy bueno para el país", aseguró.

Massa, quien disputó 17 temporadas en la F1 y fue el último brasileño en formar parte de la parrilla cuando se retiró a finales de 2017, subrayó la importancia de ver un piloto de Argentina y lo que puede generar para el país contar con un representante compitiendo en el más alto nivel del deporte motor.

"Siempre es fantástico ver a un piloto argentino en la Fórmula 1, porque Argentina, al igual que Brasil, forma parte de la historia de la Fórmula 1, forma parte de la historia del automovilismo. Cuando vienes aquí al autódromo (en Buenos Aires), ves fotos de pilotos que son definitivamente parte de la historia".

"Y creo que tener un piloto argentino en la Fórmula 1, sabemos que es por seis carreras ahora, nueve en total. Pero creo que es una motivación fantástica para Argentina. Es una motivación fantástica para el momento también de Argentina. Hay una crisis muy grande, ya sabes, que ha conmocionado al país durante años ya. Así que cuando ves lo que Messi está haciendo, lo que el deporte hace por la gente, por los aficionados, por el país, creo que es una sensación increíble", indicó.

Massa disputó sus últimos cuatro años en la F1 como piloto de Williams, por lo que conoce muy bien a la escudería de Grove y la manera de trabajar del equipo, y lo ve como un lugar ideal para el inicio de la carrera de Colapinto en la máxima categoría.

"Williams es un equipo muy profesional. Es un equipo que no busca el piloto número uno, el piloto número dos, lo que sea. Williams busca el rendimiento e intenta conseguir lo mejor que puede como equipo. Así era cuando yo estaba allí. Tuve un tiempo fantástico en Williams, y Valtteri (Bottas) y yo realmente pudimos dar mucho por el equipo en tiempos difíciles, financieramente también. Creo que definitivamente está empezando en un equipo que seguro que lo está intentando todo para ayudarlo y verlo hacerlo bien en la pista, que es lo que ha pasado", finalizó.