Massa dice que Alonso dividió a Ferrari "en dos"

Felipe Massa aterrizó en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2002 de la mano de Sauber y gracias a sus buenos resultados dio el salto a Ferrari en el año 2006, la última campaña de Michael Schumacher como piloto del equipo de Maranello.

Ese curso, el alemán acabó segundo en el campeonato con 121 puntos, mientras que el brasileño fue tercero con 80 unidades, gracias entre otras cosas a sus dos victorias y siete podios. Massa, aunque era un gran admirador de Schumacher, quiso demostrar desde el primer momento que no había llegado para ser un escudero, y su potencial convenció a la escudería italiana.

Ese año, el piloto brasileño que dejó la Fórmula 1 a finales de 2017, aprendió mucho de la forma de trabajar del alemán: "Fue genial, fue una gran experiencia. Fue un momento memorable ser compañero de equipo de Michael Schumacher. Aprendí mucho de él".

"Era un piloto excepcional y su forma de trabajar era... Estábamos muy unidos. Después de todo, tuve la suerte de ser parte de esta experiencia", explicó el ya expiloto de Fórmula E.

Fernando Alonso, Ferrari Photo by: Ercole Colombo

Muchos años después, todavía en las filas del equipo de Maranello, Felipe Massa se cruzó con otro gran campeón del mundo como Fernando Alonso. El asturiano compartió garaje con el brasileño durante cuatro campañas consecutivas, y en todas y cada una de ellas pasó por encima suya en cuanto a resultados, sensaciones y posición en la clasificación.

Alonso fue invencible para Massa en pista, pero también fuera de ella. El brasileño experimentó de primera mano lo que es competir con el bicampeón del mundo español en el garaje de al lado, y a juzgar por sus palabras, el nivel de cooperación del ovetense estaba muy alejado del de Michael Schumacher.

"En primer lugar, él [Alonso] era y es un piloto increíble, no puedo decir otra cosa al respecto. Pero la verdad es que dentro del equipo era bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se dividió en dos. Y al final, no fue bueno para la escudería a la hora de conseguir los resultados".

"Además, no me sentía lo suficientemente confiado para que el equipo me prestara atención. Eso fue bastante difícil para mí. Pero al mismo tiempo, aprendí de ello", dijo Massa para finalizar.