Massa reclama el apoyo de Ferrari en su lucha legal con la F1 y la FIA

Felipe Massa comenzó este año una cruzada para revertir el resultado del campeonato mundial de Fórmula 1 de 2008, ganado por Lewis Hamilton por un punto de diferencia sobre el expiloto de Ferrari en una dramática definición en el Gran Premio de Brasil.

Motivado por declaraciones de Bernie Ecclestone, ex jefe de la F1, en una entrevista en marzo pasado y por material de archivo del fallecido Charlie Whitting, antiguo director de carrera de la FIA, Massa considera que existió una conspiración en torno al escándalo del 'Crashgate' del GP de Singapur de 2008 y que el hecho de que esa carrera no haya sido anulada terminó por costarle el campeonato del mundo.

Massa dio el primer paso legal a principios de agosto al enviar una carta a la Fórmula 1 y a la FIA, un paso obligatorio según la legislación británica denominado Letter before claim que se lleva a cabo antes de que comience el procedimiento judicial.

A mediados de octubre finalizará el plazo que tienen ambas entidades para responder, momento a partir del cual Massa evaluará sus siguientes pasos legales.

"Hemos enviado la Letter before claim a la FIA y a la Fórmula 1 y estamos esperando la respuesta de estas cartas, que llegará a mediados de octubre, así que estamos esperando el momento de decidir qué hacer, si vamos al tribunal o a la corte o no. Así que estamos a la espera de la situación", dijo Massa en una entrevista exclusiva con Motorsport.com en el marco de la competencia de la Stock Car Series de Brasil en Buenos Aires el último fin de semana.

Felipe Massa, después de ganar el GP de Brasil de 2008 con Ferrari. Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Si bien Massa perdió el campeonato de 2008 siendo piloto de Ferrari, el equipo italiano no ha apoyado al brasileño en su cruzada legal, algo que Massa siente que debería ser diferente.

"Para ser sincero, hablamos con Ferrari por las cartas (a la FIA y la F1), ya sabes, en el aspecto legal, pero no veo el motivo por el que Ferrari no estaría de mi lado. Porque perdimos el campeonato, nos quitaron el campeonato a Ferrari y a mí. Cuando escuchas a Toto Wolff hablar de lo sucedido en Abu Dhabi en 2021, Ferrari necesita hacer lo mismo", aseguró Massa.

"Ferrari tiene que luchar por lo mejor del equipo y, y no veo realmente Ferrari lejos de una manipulación, ya sabes, que fue lo que me pasó a mí. Por el momento no han dicho realmente: 'Bueno, estamos juntos'. Por el momento. Creo que están esperando a ver qué va a pasar, pero lo que estoy diciendo es que hago esto por mi país, lo hago por mis fans, lo hago por mí, lo hago por mi familia, lo hago por Ferrari, lo hago por los fans, los fans más increíbles de la F1, que son los fans de Ferrari. Así que, si Ferrari quiere estar dentro, son totalmente bienvenidos. Por lo demás, lo hago por la justicia y eso es lo más importante para mí", agregó.

Por otro lado, Massa asegura que ha recibido apoyo por parte de miembros del paddock de la Fórmula 1, pero que entiende que ese apoyo no se transformará en declaraciones públicas.

"Sí, por supuesto. Tengo apoyo. Pero, sin duda, es una situación muy delicada, y a veces a la gente no le gusta hablar de ello, prefieren hablar de privado, en lugar de hacerlo en los medios de comunicación. Lo entiendo perfectamente. Pero definitivamente esto no cambia nada de mi lucha, no cambia nada de mi lucha por la justicia al final", dijo.

Massa aseguró también que la situación ocurrida en torno a la temporada 2008 no cambió su amor por la Fórmula 1, a la vez que dijo recibir mucho apoyo de los aficionados para seguir adelante con su pelea legal.

"Creo que esto es por justicia para demostrar que el deporte es lo más importante. Amo el deporte, amo la F1, amo todas las categorías del automovilismo. Pero esto es lo más importante: la manipulación. La manipulación no forma parte del deporte. Donde quiera que vaya, en la carretera, en el aeropuerto, y todos los lugares que voy, la gente me apoya y me dice que no me rinda. Porque esto no forma parte del deporte. Y esto es lo más importante. Estoy haciendo esto por la justicia del deporte, estoy haciendo esto por la transparencia del deporte. Y no es aceptable que una carrera manipulada cambie el resultado del campeonato", finalizó.

