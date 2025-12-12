Todos los campeonatos

Fórmula 1

Max Verstappen no asistirá a la ceremonia de la FIA en Taskent

Max Verstappen se ausentará de los FIA Awards en Uzbekistán debido a una gripe. 

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, subcampeón de F1 2025 con Red Bull, no asistirá a la Ceremonia de Premios de la FIA  de este viernes por la noche después de haber sido afectado por lo que se describió como gripe estacional.

Como parte de los tres primeros clasificados en el campeonato mundial de F1 2025, tras perder por muy poco ante Lando Norris, de McLaren, se esperaba que Verstappen asistiera a la gala de fin de temporada de la FIA en la capital uzbeka de Taskent para hacer una aparición junto a Norris y Oscar Piastri de McLaren.

Pero según el periódico neerlandés De Telegraaf, cercano a la familia Verstappen, el cuatro veces campeón mundial de F1 se reportó enfermo tras haber contraído gripe y decidió no viajar al país de Asia Central después de una visita a la fábrica de Red Bull en Milton Keynes.

Además de formar parte de la celebración de los tres primeros de la F1, el neerlandés de 28 años también estaba nominado en la categoría FIA Action of the Year por su adelantamiento a Piastri en la salida del Gran Premio de Emilia-Romaña. En la salida de la carrera de Imola, Verstappen se lanzó por el exterior del hombre de la pole, Piastri, para tomar el liderazgo en Tamburello, lo que resultó determinante para ganar la carrera.

El año pasado, Verstappen fue obligado a realizar servicios comunitarios en la gala de la FIA en Kigali, Ruanda, como castigo por haber dicho insultos en una conferencia de prensa del Gran Premio de Singapur, ayudando a la FIA a lanzar su Affordable Cross Car y asistiendo a un programa de base con jóvenes pilotos e ingenieros.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Hablando después de perder su quinto título mundial consecutivo de pilotos en Abu Dhabi, Verstappen calificó su temporada 2025 con Red Bull como una "gran montaña rusa".

"Por supuesto, la primera mitad tuvo algunos buenos momentos, pero sobre todo momentos difíciles, carreras realmente duras y sensaciones complicadas", dijo. "Pero también estoy muy orgulloso de cómo nunca nos rendimos. Y, de nuevo, esa es también una lección para el futuro, para todos, que incluso cuando parece que estás fuera de la pelea, nunca te rindes. Sigues trabajando duro para intentar entender tus problemas, y entonces nunca sabes lo que puede pasar.

"Ganar tu primer título es algo con lo que todos soñamos cuando entras en el deporte. Esto es muy emotivo, y también espero que lo sea para Lando. Tuvieron una temporada increíble juntos, así que es importante que lo disfruten."

Más temprano el viernes, el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem ganó la reelección sin oposición para un segundo mandato de cuatro años, después de que ninguno de sus posibles rivales pudiera conformar un equipo electoral válido.

Para presentar una candidatura presidencial válida, los aspirantes debían incluir miembros del World Motor Sport Council de cada región. Como Fabiana Ecclestone, partidaria de Ben Sulayem, era la única persona elegible para el WMSC por Sudamérica, los aspirantes Tim Mayer y Laura Villars no pudieron presentar una lista válida.

Villars ha emprendido acciones legales contra el organismo rector, y un tribunal francés dictaminó la semana pasada que las elecciones presidenciales de la FIA podían seguir adelante, pero que el caso merece una audiencia completa en febrero.

Filip Cleeren
