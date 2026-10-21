Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Max Verstappen bromea con que necesitará una "columna nueva" por los baches de Austin

Max Verstappen advirtió sobre la superficie extremadamente bacheada del Circuit of the Americas antes del Gran Premio de Estados Unidos

Lydia Mee

Editado: 21 oct 2026, 2:23

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen advirtió que el Circuit of the Americas (COTA) está "increíblemente bacheado" antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, y bromeó con que quizá necesite "pedir una columna nueva" después.

El piloto de Red Bull llega a Austin con el impulso de dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Bahréin en Malasia y el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, Verstappen moderó las expectativas para la carrera en Austin.

"Quiero decir, es muy difícil decirlo. No quiero decir ahora que voy a estar en la pelea en Austin, pero sí, los últimos fines de semana han sido excelentes", explicó el neerlandés durante la conferencia de prensa posterior a la carrera del Gran Premio de Singapur.

"Pero simplemente voy carrera a carrera, y una vez que estemos en Austin, veremos cómo nos va allí. Pero otra vez es una pista muy diferente".

Verstappen vio la visita del World Endurance Championship a COTA, lo que lo dejó preocupado por la superficie de la pista.

"Por lo que vi en el WEC, la pista está increíblemente bacheada. Dios mío, probablemente tenga que pedir una columna nueva después del fin de semana o convertirme en Robocop. Una locura", bromeó.

"Eso vuelve a ser un nuevo desafío para todos, ya saben, lidiar con esos baches. Y después seguimos desde ahí. Tenemos que ir a México, otra vez, gran altitud, todo va a funcionar súper caliente.

"Tenemos que ver cómo va a rendir el motor a esa altitud, cómo se comporta el auto, porque es muy diferente. Así que, ya saben, hay tantas cosas distintas que podés hacer bien o mal en esas carreras, pero veremos".

Con seis rondas restantes en la temporada 2026, suponiendo que las dos últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi continúen según lo previsto, Verstappen ocupa actualmente el cuarto puesto en el campeonato de pilotos. Pero después de sumar 58 puntos en los últimos dos fines de semana de carrera, incluida una carrera sprint, redujo la diferencia con Lewis Hamilton en el tercer lugar a solo ocho puntos y con George Russell en el segundo a 17 puntos.

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