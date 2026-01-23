Max Verstappen presenta el casco para la temporada 2026 de F1

En 2023, Max Verstappen presentó el llamado casco retro durante el Gran Premio de Italia. Con ese diseño, completó la temporada, tras lo cual, en 2024, su casco estándar tuvo un diseño similar. En ese casco predominan los colores azul, blanco y rojo de los Países Bajos, en combinación con las grandes pegatinas de Red Bull en los laterales.

En 2025, Verstappen volvió a optar por un diseño similar, algo que no cambiará en 2026. Una vez más, en la parte superior del casco se puede ver el famoso león en blanco sobre fondo rojo. En la parte trasera del casco siguen estando presentes las cuatro estrellas, que representan sus cuatro títulos mundiales. El rojo y el azul alrededor del casco también regresan, aunque ahora con un patrón triangular en el fondo en lugar de colores uniformes. Sin embargo, hay un nuevo logotipo en el casco: Ford Racing se ha colocado justo al lado de los logotipos de Red Bull, ahora que el equipo de Milton Keynes trabaja con la empresa estadounidense en los motores.

Además, se ha introducido otro cambio en el alerón trasero del casco: desde 2022, Verstappen, como campeón del mundo reinante, podía correr con el número uno, pero como Lando Norris se ha coronado campeón en 2025, ese honor ha recaído en el piloto de McLaren. Verstappen decidió correr con el número tres, un número que ya había utilizado Daniel Ricciardo en Red Bull Racing.

"No será el número 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del número 1", dijo Verstappen en una entrevista con Viaplay después de la temporada 2025. "Ahora podemos cambiar y será el número 3. El número 33 siempre estuvo bien, pero me gusta más un 3 que dos tres. Por supuesto, siempre he dicho que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1".

Al igual que sus otros cascos, Verstappen también ha encargado la fabricación de minicascos. Estos están disponibles en dos tamaños: 1:2 y 1:4. El modelo más grande, 1:2, cuesta 179,99 euros, mientras que el modelo 1:4 cuesta 80 euros.