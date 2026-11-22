Fórmula 1 Las Vegas GP
La venganza de Max Verstappen contra George Russell: “El karma es una perra”
Russell fue muy crítico con Verstappen el viernes; el piloto de Red Bull respondió con una victoria –y con comentarios mordaces después de la carrera– el sábado
Benjamin Vinel
Publicado: 22 nov 2026, 12:36
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Max Verstappen respondió a los comentarios del viernes de George Russell ganando el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, y dejando después declaraciones muy duras.
Ambos se vieron involucrados en un incidente en la Práctica Libre 3, con Verstappen incumpliendo lo que Russell consideró un pacto de caballeros al adelantarlo antes de una vuelta rápida. El británico se movió para recuperar la posición, pero Verstappen intentó sin éxito cerrarle la puerta y ambos terminaron teniendo un pequeño contacto.
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Las maniobras llevaron a los comisarios a advertir oficialmente a Verstappen por moverse bajo frenada, mientras que Russell culpó sin reparos a su rival en Sky Sport Italy: “Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo”.
Veinticuatro horas después, Verstappen contuvo a ambos Mercedes para llevarse la victoria en una carrera llena de acción, en la que intercambiaron el liderato durante toda la prueba. Russell chocó al bloquear los neumáticos cuando se lanzó por el interior de su compañero Kimi Antonelli por el segundo puesto en la vuelta 48 de 50, y terminó noveno; a ojos de Verstappen, eso dice mucho.
Consultado sobre si las palabras de Russell habían estado en su mente cuando peleaban entre sí por el liderato, Verstappen respondió: “Bueno, quiero decir, no es que hoy haya sido un éxito.
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“Quiero decir, la cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta.
“Y hoy el karma es una perra. Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando’.
“Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día quedó completo”.
Puede que a Verstappen no le importe el subcampeonato, pero su victoria y el tropiezo de Russell significan que ahora tiene una ventaja de 40 puntos sobre el piloto de Mercedes, con solo dos fechas por disputarse; solo Lewis Hamilton está más cerca, aunque todavía a 37 puntos.
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