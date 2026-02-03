Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Presentación de Mercedes para la F1 2026

Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro

Max Verstappen afirma que no regresará a la F1 en un rol de gestión después de retirarse.

Lydia Mee
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen ha confirmado que no se ve regresando a la Fórmula 1 en un rol de gestión cuando decida retirarse de las competencias.

El cuatro veces campeón ha dejado claro en varias ocasiones que está en el campeonato para ganar y ha mantenido abierta la puerta a una posible salida si no disfruta las nuevas regulaciones en 2026 o una vez que finalice su contrato actual con Red Bull en 2028.

"Solo estoy ahí para ganar. No estoy ahí solo para participar porque eso para mí no es sostenible, deja de ser divertido", le dijo a TAG Heuer. "Y eso es exactamente en lo que siempre trato de fijarme. Y en este momento, eso está yendo realmente bien".

Ha habido especulaciones sobre que Verstappen podría asumir en el futuro un rol de gestión dentro del equipo de Milton Keynes cuando decida dejar el asiento de piloto. Ahora ha confirmado que no tiene interés en eso, al tiempo que habló sobre su motivación para llevar a pilotos de simulador al automovilismo real.

"Correr", se rió cuando le preguntaron qué le apasiona fuera de las carreras.

 

"Pero luego no solo correr, ni siquiera necesariamente yo mismo, sino que, por ejemplo, uno de mis objetivos es llevar a un piloto de simulador al mundo real. Eso ya ocurrió este año y le está yendo muy bien.

"Solo quiero intentar hacer crecer ese proyecto de forma natural porque es algo que realmente disfruto mucho. Y también fuera de la Fórmula 1 de cara al futuro, porque me gusta estar en la F1 como piloto, no creo que alguna vez regresaría a la F1 en un rol de gestión, por decirlo así.

"Pero en una categoría diferente, más del estilo de la resistencia, sí me veo haciendo eso y creando esa oportunidad para jóvenes pilotos que no tienen los fondos o las posibilidades de subirse a un coche de carreras real, para tratar de impulsar eso también desde el mundo del simulador".

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Williams presenta la decoración de su coche de F1 2026

Comentarios destacados

Más de
Lydia Mee

Williams F1 cambia al Santander por un banco británico como nuevo socio para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Williams F1 cambia al Santander por un banco británico como nuevo socio para 2026

Oscar Piastri regresará con "sed de revancha" en la F1 2026, dice Martin Brundle

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Oscar Piastri regresará con "sed de revancha" en la F1 2026, dice Martin Brundle

Mercedes revela la mayor sorpresa del shakedown de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Mercedes revela la mayor sorpresa del shakedown de la F1 en Barcelona
Más de
Max Verstappen

Max Verstappen disfrutó su rol de tapado en la lucha por el título 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Max Verstappen disfrutó su rol de tapado en la lucha por el título 2025

El primer veredicto de Verstappen del motor Red Bull-Ford tras el test de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El primer veredicto de Verstappen del motor Red Bull-Ford tras el test de Barcelona

Después de cuatro días de pruebas, el motor Red Bull-Ford tranquiliza

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Después de cuatro días de pruebas, el motor Red Bull-Ford tranquiliza
Más de
Red Bull Racing

Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona

Por qué Guenther Steiner dice que dejar Red Bull fue lo mejor que le pasó

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Guenther Steiner dice que dejar Red Bull fue lo mejor que le pasó

El Aston extremo de Newey, Red Bull y Mercedes: primeras tendencias técnicas de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El Aston extremo de Newey, Red Bull y Mercedes: primeras tendencias técnicas de la F1 2026

Últimas noticias

Williams F1 cambia al Santander por un banco británico como nuevo socio para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Williams F1 cambia al Santander por un banco británico como nuevo socio para 2026

Dario Franchitti competirá en la NASCAR Truck Series en St. Pete

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
Grand Prix of St. Petersburg
Dario Franchitti competirá en la NASCAR Truck Series en St. Pete

Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro

Pecco Bagnaia: "Esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Pecco Bagnaia: "Esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"