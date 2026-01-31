Max Verstappen disfrutó su rol de tapado en la lucha por el título 2025

Tras años de dominio en la Fórmula 1, Max Verstappen se encontró en el papel de tapado durante su lucha por el campeonato en 2025.

Su repunte de rendimiento después del parón veraniego hizo que se quedara a solo dos puntos del título de pilotos, que terminó en manos de Lando Norris.

Si bien le habría gustado repetir una temporada como la de 2023, cuando ganó 19 de los 22 grandes premios, Verstappen admitió que fue agradable encontrarse con más entusiasmo por parte de los aficionados en lugar de abucheos desde las tribunas.

"Honestamente, no he cambiado como persona", dijo durante una aparición en el podcast The Fast and The Curious.

"Simplemente estás en un rol diferente de forma natural porque no estás ganando tantas carreras como antes. Pero al final del día, para mí, es más importante. ¿Cambié? No, no cambié. Así que eso es lo único que realmente puedo decir al respecto".

Al ser consultado sobre si sintió más positividad por parte de los aficionados en 2025, el cuatro veces campeón añadió: "Sí, supongo que cuando sos un poco el tapado, probablemente eso ocurra de manera bastante natural, pero es agradable. Es agradable que la gente te anime en lugar de abuchearte o lo que sea.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"A veces [ser el tapado] fue disfrutable. La segunda mitad fue más disfrutable que la primera. Pero para mí, 2023 sigue siendo mi temporada favorita.

"No fue aburrido para mí porque siempre me estaba desafiando a mí mismo. Eso es lo principal. La gente dice cosas como: 'Sí, sos el líder y te desconectas', pero yo no me desconecto. Sigo totalmente concentrado y hay muchas cosas que entran en juego para intentar lograr este tipo de resultados".

El neerlandés se prepara para su 12ª temporada en la F1, que también introducirá un nuevo conjunto de reglamentos en el campeonato. El viernes terminó una semana de ensayos privados para la temporada 2026 en Barcelona, antes de las pruebas en Bahréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.