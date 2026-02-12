Al final del segundo día de pruebas en Bahréin, Max Verstappen compartió su opinión honesta sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1, y es justo decir que está lejos de estar impresionado. Durante la sesión con los medios en inglés, describió el paquete como "anti-automovilismo" y "Fórmula E con esteroides".

En la posterior sesión con los medios neerlandeses, fue un paso más allá y reveló que le resultaba tan desagradable de conducir que el año pasado le dijo a Red Bull que ni siquiera quería seguir probando la maquinaria de 2026 en el simulador.

"La sensación en la vida real es la misma que en el simulador. A veces ciertas cosas se sienten un poco mejor o peor en el simulador, pero esta vez fue realmente igual. Tengo que decir que en Red Bull resolvieron eso muy rápido, teniendo el simulador perfectamente ajustado. ¡Así que supe muy pronto que en realidad no necesitaba pasar demasiado tiempo en él!", respondió cuando fue consultado por Motorsport.com.

Aunque la última parte la dijo con una sonrisa, Verstappen dejó claro que hablaba en serio.

"El año pasado, en un momento dado, dije deliberadamente que no quería seguir conduciéndolo en el simulador. Se sentía tan mal en comparación con el año pasado, que pensé: ¿Sabes qué? Me centraré simplemente en el auto del año pasado en el simulador y ya veremos con el resto este año. Simplemente no es bueno".

Cuando se le señaló que tampoco le gustaban a veces los autos de efecto suelo del año pasado, Verstappen respondió: "Sí, pero eso era diez veces mejor que esto".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Según Verstappen, los puntos débiles del nuevo reglamento de la F1 son numerosos.

"Para empezar, eres muy ineficiente en las rectas en términos de energía. En esta pista no es tan malo, pero también vamos a circuitos donde será un verdadero drama. Y luego está toda la sensación en el coche en términos de agarre y de cómo tienes que conducirlo: simplemente no es divertido".

"Lo siento, pero esto pertenece a la Fórmula E"

Al cuatro veces campeón del mundo le resulta antinatural. George Russell ya ha explicado que los pilotos tendrán que abordar las cosas de manera más táctica. La forma más rápida de pasar por una curva ya no es necesariamente el mejor enfoque para el tiempo total de vuelta. Puedes ganar dos décimas en una curva, pero como recuperas menos energía, los pilotos pueden perder tres décimas en las rectas.

"Sí, es más o menos así. Y eso simplemente no tiene ningún sentido, ¿verdad? En ciertas curvas y en ciertos circuitos, es mejor pasar por una curva un poco más lento para recuperar más energía para la recta. Lo siento, pero eso pertenece a la Fórmula E".

Todo esto hace poco por aumentar la motivación de Verstappen para un futuro a largo plazo en la Fórmula 1.

"Mira, seguimos compitiendo en la Fórmula 1 y eso es genial. Pero una vez que ya has ganado y logrado todo, entonces en realidad ya no es necesario seguir. Hay muchas otras cosas bonitas que puedes hacer. Y definitivamente voy a hacerlas, quizá ya este año y también en los próximos años. Así que esto, desde luego, no ayuda a seguir durante mucho tiempo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Eso puede no ser una buena noticia para algunos aficionados de la F1, pero Verstappen bromeó: "Entonces correré en otro lugar, ¿no? ¡Podemos hacer una buena barbacoa allí y quizá montar una carpa de fiesta al lado de la pista!".

Esto subraya que el enfoque de Verstappen se está desplazando cada vez más hacia la resistencia y las carreras de GT3.

"Especialmente si el coche no es agradable de conducir, entonces me ocupo de otras cosas. Trabajando duro para poner el auto de GT3 en un buen punto: de hecho, también estuve trabajando en eso esta mañana".

"Algunas personas no estarán contentas con mis comentarios"

Verstappen dice que no está demasiado preocupado por si su futuro está en la F1 o en otro lugar, pero puede que no sea el caso para la FIA y la Fórmula One Management.

"Creo que quizá no se dieron cuenta de lo malo que sería, pero ya veremos. Como dije, esta pista no es tan mala. Cuando vayas a Melbourne, ahí es donde realmente verás cuánto tienes que levantar en una recta".

Verstappen es el primer piloto de F1 en hablar tan abiertamente sobre sus preocupaciones respecto al nuevo reglamento. Reconoce que no todos apreciarán sus comentarios, pero insiste en que simplemente quiere compartir su opinión honesta con los aficionados.

"Sí, por supuesto que habrá algunas personas que no estén contentas con mis comentarios de hoy. Pero al final, en realidad no me importa. Yo no hice las reglas, así que no deberían estar enojados conmigo por algo que no creé".