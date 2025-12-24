"Increíble, Max. Increíble", fueron las primeras palabras de su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase por la radio de a bordo tras la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de España de 2016. Verstappen había sido ascendido de Toro Rosso a Red Bull Racing 10 días antes de esa carrera y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 de inmediato en Barcelona.

Resultó ser el pistoletazo de salida de una exitosa asociación, en la que Verstappen ha conquistado ya cuatro títulos mundiales con Lambiase a su lado. En la entrevista de Viaplay GeMaximalised, Verstappen se presenta con la afirmación de que "no hay mejor ingeniero" que GP, como también se llama Lambiase. El holandés está totalmente de acuerdo. De hecho, "no hay mejor persona con la que trabajar, para ser honesto".

Tras la última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, Lambiase se mostró bastante emocionado en el muro de boxes del circuito de Yas Marina. "Ha tenido un año muy difícil. Todavía lo es", explicó Verstappen, refiriéndose a la situación privada de Lambiase. "Es muy difícil. Ni yo mismo me doy cuenta de lo difícil que es todo para él, hacer su trabajo y luego seguir con su vida en casa. Es muy difícil de describir".

"Él también quiere lo mejor"

Verstappen y Lambiase también se enzarzan a veces por la radio y, bromeando, han sido descritos como "un matrimonio". "A veces escuchas en la radio que tenemos nuestros momentos, pero luego a veces pienso después: ¿de verdad debería haber hecho eso?", dice Verstappen. "Pero son tan hábiles juntos, él también. Él también quiere lo mejor en la pista".

En privado, sin embargo, Lambiase lo pasa mucho peor. "Después has tenido el fin de semana y vuelves a la situación de tu casa. Entonces también piensas: vete a la mierda con tu F1. Eso es muy difícil", dijo Verstappen. Debido a su situación privada, Lambiase perdió varias carreras la temporada pasada, en las que fue sustituido por Simon Rennie. Dadas las circunstancias, aún no está claro si Lambiase podrá ser el ingeniero de Verstappen también el próximo año; esto se está discutiendo en Red Bull este invierno.

En cualquier caso, Verstappen apoya a Lambiase siempre que puede. "Por supuesto que sé un poco sobre lo que está pasando en el fondo, pero tampoco quieres preguntar demasiado sobre ello. Al final, no puedes hacer nada por ti mismo, pero le dije: 'si necesitas algo, dilo. Entonces intentaremos arreglarlo'. Todo lo que se necesite se puede arreglar. Pero sí, básicamente es una situación de mierda".