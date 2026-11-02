Fórmula 1 GP de México

Verstappen comparte un emotivo mensaje tras el histórico campeonato de Kimi Antonelli en F1

Max Verstappen elogió a Kimi Antonelli después de que el piloto de Mercedes se convirtiera en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México

Lydia Mee

Publicado: 2 nov 2026, 0:19

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen, de Red Bull, dice estar "muy orgulloso" de Kimi Antonelli después de que el piloto de 20 años se convirtiera en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

Antonelli terminó tercero por detrás de Verstappen y del siete veces campeón Lewis Hamilton en el Autódromo Hermanos Rodríguez para conseguir su primer título a la edad de 20 años y 68 días, superando el récord de Sebastian Vettel por más de tres años.

Mientras hablaba con el campeón de 2016 Nico Rosberg durante su entrevista posterior a la carrera, Verstappen dijo estar impresionado por lo que Antonelli había logrado a una edad tan joven.

"Es increíble la temporada que tuvo. Y hacer eso también a esa edad, creo que es simplemente muy, muy impresionante", explicó el neerlandés.

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"Es increíble ver a todo el equipo celebrando con él. Su familia también está aquí. Así que estoy seguro de que este es un día muy emotivo para él y estoy muy orgulloso de él".

La tarde del propio tetracampeón se decidió muy pronto, ya que una gran arrancada y una sanción de cinco segundos a Charles Leclerc le ayudaron a colocarse en cabeza.

"La primera salida ya definió la carrera para mí. Simplemente tuve una primera vuelta muy buena, digámoslo así. Y después de eso, tuvimos una estrategia un poco diferente", dijo.

"Sí creo que nos faltó un poco de ritmo, pero nos mantuvimos ahí, tomamos las decisiones correctas en el momento adecuado. Y por supuesto, la sanción a Charles nos puso en cabeza".

La victoria también catapultó a Verstappen a la segunda posición del campeonato de pilotos con 261 puntos. Hamilton se mantiene tercero con 259 puntos y George Russell, de Mercedes, que era segundo antes del Gran Premio de México, ocupa ahora la cuarta plaza con 250 puntos. Leclerc, de Ferrari, completa los cinco primeros con 245 puntos.

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