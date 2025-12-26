Todos los campeonatos

Fórmula 1

Verstappen hubiera querido "menos tonterías" en la conducción de los coches de F1 2026

Max Verstappen afirma que habría preferido "ver menos tonterías" en la manera en que se conducirán los monoplazas de la próxima era de la Fórmula 1.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

La Fórmula 1 se prepara para una nueva era a partir de 2026. Las nuevas reglas técnicas deberían conducir en última instancia a mejores duelos en pista, aunque desde el anuncio del reglamento también han surgido numerosas dudas.

En particular, existen muchos interrogantes sobre la nueva unidad de potencia. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, sostiene que en teoría es posible que los coches de F1 alcancen los 400 kilómetros por hora, pero parece más realista que esto no ocurra, entre otras cosas porque la potencia del motor eléctrico no es ilimitada.

Desde Red Bull, entre otros, se han expresado preocupaciones sobre las nuevas reglas. Se teme que la velocidad punta en largas rectas pueda disminuir en algunos momentos debido al 'clipping', que es cunado el motor dispone de menos potencia cuando se agota la energía eléctrica almacenada, lo que provoca una reducción progresiva de la velocidad máxima.

Max Verstappen subrayó en una extensa entrevista con Viaplay que siempre se ha mantenido "un poco en el medio" en el debate sobre las reglas para la temporada 2026 de Fórmula 1. "Puede estar bien, o no. Pero creo que va a ser muy complicado, con todas las regulaciones que se le han añadido", valora el cuádruple campeón. Al igual que los otros pilotos, ya ha tenido contacto con los monoplazas de 2026 en el simulador, antes de que a finales de enero debute en pista durante los test de invierno en Barcelona.

"Va a ser muy diferente", afirma Verstappen basándose en las sesiones en el simulador. "Seguro que vas a perder velocidad en ciertos tramos. No sabes exactamente cuánto; ahí también pueden ajustar un poco cómo quieren que se desarrolle la entrega de energía a lo largo de la recta. Pero en realidad es un reglamento muy complicado", considera el piloto de Red Bull de 28 años.

Añade que en 2026 "entra en juego mucho más" en la búsqueda de tiempos rápidos por vuelta. "Cómo aceleras, cómo reduces marchas, ese tipo de cosas", explica.

"Habría preferido ver menos de esas tonterías. Simplemente pisar a fondo, pilotar lo mejor posible, acelerador a fondo. Ahora realmente tienes que pensar mucho más en todo. Ojalá que todo se vuelva habitual y salga bien. Creo que para todos será un período de adaptación."

Artículo previo Repaso de la F1 2025: Ocon recibió un verdadero desafío de parte de un debutante en Haas

