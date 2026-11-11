Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Max Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil

Interlagos está entre los mejores circuitos de Verstappen, especialmente cuando se abren los cielos

Benjamin Vinel

Publicado: 11 nov 2026, 15:53

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen ha profundizado en los factores que le otorgan semejante capacidad de pilotaje cuando aparece la lluvia en São Paulo, tras firmar otra actuación memorable en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

Entre los trazados que han formado parte del calendario desde el inicio de su carrera en la máxima categoría, Verstappen registra en Interlagos —al igual que en Austin— su porcentaje más alto de podios, acumulando ocho apariciones en el top 3 tras 11 carreras disputadas.

Tres de esas actuaciones fueron verdaderas exhibiciones sobre pista mojada en el Autódromo José Carlos Pace. En 2016, cuando apenas disputaba su segunda temporada en la F1 a los 18 años, Verstappen superó al Ferrari de Kimi Räikkönen en la mismísima curva 1 tan pronto como se agitó la bandera verde tras siete vueltas detrás del auto de seguridad. Posteriormente, ejecutó un brillante rebase por fuera sobre Nico Rosberg —quien a la postre se coronaría campeón— en la Curva do Sol.

Max Verstappen's memorable move on Nico Rosberg

Photo by: Adam Pretty / Getty Images

En 2024, tras largar en la 15.ª posición, el piloto de Red Bull remontó cuatro lugares en la primera vuelta, atravesó el pelotón a ritmo demoledor y se adjudicó la victoria con una ventaja de 19 segundos sobre Esteban Ocon.

Por último, el pasado fin de semana, Verstappen volvió a encontrarse en la última fila de la parrilla, relegado hasta el puesto 21, pero logró remontar hasta el séptimo lugar en el lapso de apenas cinco vueltas. Finalmente cruzó la meta en la segunda posición, a 15 segundos del ganador Lando Norris, aunque el propio neerlandés considera que pudo haber obtenido un mejor resultado.

"Tras las vueltas de camino a la parrilla me sentía bastante confiado", explicó el tetracampeón del mundo. "Salí a pista y pensé: 'Vaya, hay poco agarre'. Pero luego tuve varios autos alrededor y me dije: 'No, en realidad creo que tenemos muchísimo agarre'".

"En cuestión de dos vueltas estaba superando autos casi en cada curva. Teníamos mucho más agarre que la mayoría en la zona media. No recuerdo en qué vuelta me metí al top 10, pero todo sucedió muy rápido".

"Sabía que el balance que teníamos estaba ahí y eso se notó en los primeros giros. Desafortunadamente, esa sensación desapareció por completo tras el primer relevo, pero al menos en ese tramo inicial el auto funcionó y eso me permitió colocarme en esta posición".

"Tenemos que entender qué falló en el auto en cuanto montamos los neumáticos slicks, porque incluso cuando volví a poner las gomas intermedias hacia el final, el comportamiento era el día y la noche en comparación con el primer relevo, lo que demuestra que algo andaba mal".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Consultado sobre cómo logra encontrar oportunidades respecto al resto de los pilotos sobre asfalto mojado, Verstappen señaló que las características de Interlagos facilitan las cosas, con sus cambios de elevación y la variedad de trazadas posibles; factores que se aprecian en seco, pero que se amplifican considerablemente con la lluvia.

"Me sentí cómodo con el auto, con confianza, simplemente buscando el agarre en diferentes trayectorias", detalló. "Veía un auto delante e intentaba superarlo".

"Este circuito, por supuesto, te permite trazar líneas distintas, lo cual me parece fantástico porque ayuda mucho al espectáculo. Es una excelente pista tanto en seco como en mojado, y eso abre más opciones de rebase".

"Necesitas sentirte bien dentro del auto. Hace falta estar cómodo para poder arriesgar un poco más, y a mí me ha funcionado bastante bien aquí".

Verstappen ha tenido que largar desde la 15.ª posición o más atrás en las últimas tres ediciones del Gran Premio de Brasil. Aunque esas remontadas se tradujeron en un impresionante acumulado de 23 rebases en su camino hacia tres podios —incluyendo la victoria ya mencionada—, al neerlandés le gustaría tener un fin de semana más tranquilo de cara a 2027.

"Quizá el próximo año me encantaría salir un poco más adelante en lugar de remontar desde el fondo o desde el carril de pits, pero ya lo veremos el año que viene", concluyó Verstappen, quien tras la cita brasileña se ha adueñado del subcampeonato de pilotos en la temporada 2026.

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