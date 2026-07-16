Max Verstappen firma a un piloto junior de McLaren para su propio equipo

Max Verstappen ha firmado a Dries van Langendonck, piloto junior de McLaren, para su equipo de carreras, marcando el primer paso del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 en el desarrollo de pilotos.

La escudería Verstappen Racing del piloto de Red Bull proporcionará "apoyo y orientación adicionales" a van Langendonck a medida que avance por las categorías junior.

El joven de 15 años se incorporó al programa de desarrollo de pilotos de McLaren en julio de 2024 tras sellar el título del World Junior Karting de 2023.

Tras dar el salto a las carreras de monoplazas a finales del año pasado, logrando la pole y la victoria en su primer fin de semana en el campeonato de la Fórmula 4 Británica, el adolescente nacido en Bélgica compite en la serie a tiempo completo en 2026. Van Langendonck lidera actualmente la clasificación de la F4 Británica tras una doble victoria en Zandvoort.

"Estoy impresionado por el rápido progreso que Dries ha logrado durante su carrera y el talento que ha mostrado tanto en el karting como en sus primeros pasos en las carreras de fórmula abierta," dijo Verstappen.

"Después de conocer a Dries y a su familia, estoy convencido de que están todas las señales para convertirse en un gran piloto en el futuro.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Por lo tanto, mi equipo de gestión y yo, con el apoyo de simulador de Verstappen Racing Pro Simulation, ayudaremos a Dries a alcanzar el objetivo final de la Fórmula 1."

Tras crear su propio equipo de GT y sim racing, este movimiento es el primero de Verstappen en la gestión de pilotos junior mientras sigue desarrollando sus intereses fuera de las carreras de F1.

"Verstappen Racing me proporciona el apoyo para llevarme al siguiente nivel en mi carrera y marca un paso importante en mi camino hacia la Fórmula 1 como objetivo final," dijo van Langendonck.

"Poder aprender de un piloto tan experimentado como Max y contar con el apoyo de su equipo profesional de gestión, junto con el de McLaren Racing, es realmente increíble. Estoy muy agradecido. Seguiré esforzándome para maximizar mis actuaciones mientras hago lo que más me gusta: correr."

El acuerdo también proporciona una conexión entre Verstappen Racing y McLaren, con van Langendonck previsto a seguir formando parte del programa junior de McLaren. Recientemente surgieron rumores que vinculaban a Verstappen con el equipo de F1 con sede en Woking, pero se creía que las conversaciones se centraban en que ambas partes entendieran sus opciones más que en un movimiento serio por el piloto neerlandés.

Pero, con Verstappen aún sin comprometer su futuro con Red Bull en medio de su frustración con la nueva generación de coches de F1, la noticia ha despertado una nueva intriga entre el piloto neerlandés y McLaren.