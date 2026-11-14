Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Max Verstappen firma un acuerdo como embajador con el grupo técnico neerlandés VDK

El piloto de Red Bull aparecerá en las campañas de comunicación y marketing de VDK durante los próximos años

Lydia Mee

Publicado: 14 nov 2026, 15:11

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen se convirtió en el nuevo embajador del VDK Group, un grupo neerlandés de empresas de instalación y técnicas que se está expandiendo por Europa.

El neerlandés tendrá un papel destacado en la proyección internacional de la compañía durante los próximos años y aparecerá en sus comunicaciones y campañas de marketing.

VDK fue fundado en 2013 como un grupo neerlandés de empresas técnicas y ahora cuenta con negocios en Países Bajos, Alemania, Suecia, Austria, Suiza y Bélgica.

Verstappen dijo que veía paralelismos entre la manera en que está organizado VDK y la forma en que trabaja un equipo de F1.

"Hay muchas similitudes entre el mundo de VDK y la Fórmula 1", dijo el piloto de Red Bull. "La tecnología tiene un papel enorme, pero cualquiera que siga el deporte sabe que solo puedes rendir al máximo si todo el equipo está a la altura.

"En un equipo de Fórmula 1, una enorme cantidad de personas trabaja cada día para hacer que todo sea mejor y más rápido. Cada uno tiene su propia área de especialización y responsabilidad. Reconozco eso en la manera en que opera VDK.

"Es un grupo de muchas empresas técnicas y profesionales que tienen cada uno su propia experiencia, pero que juntos son más fuertes. VDK es una empresa innovadora y también tiene grandes ambiciones internacionales. Me entusiasma formar parte de eso en los próximos años".

El fundador y director ejecutivo de VDK, Frans van der Kolk, dijo que el neerlandés era el encaje ideal para el próximo paso de la compañía.

"El hecho de que Max Verstappen se sume al VDK Group me llena de orgullo", dijo van der Kolk. "Max lleva años entre los mejores absolutos del mundo. Pero lo que me atrae en la misma medida es lo que hay detrás de eso. El talento por sí solo nunca es suficiente. Necesitas buenas personas a tu alrededor, confianza mutua, conocimiento técnico y el impulso de mejorar cada día. Eso es exactamente lo que veo en el VDK Group.

"Hemos crecido reuniendo empresas locales y familiares sólidas y dando a los emprendedores la libertad de prosperar. Esa base no va a cambiar. Al mismo tiempo, miramos más allá de nuestras fronteras con un enfoque cada vez mayor.

"Con empresas en Países Bajos, Alemania, Suecia, Austria, Suiza y Bélgica, estamos formando un grupo cada vez más internacional. Max Verstappen es conocido en todo el mundo y, al mismo tiempo, encarna esa reconocible actitud neerlandesa pragmática y mentalidad ganadora. Para ser honesto, no puedo imaginar una imagen más fuerte para representar hacia dónde queremos llevar a VDK".

El expiloto de F1 Robert Doornbos, que ha trabajado con VDK durante los últimos dos años, seguirá como embajador y orador. Según el anuncio, tuvo un papel clave en la coordinación de la asociación con Verstappen.

"Estoy muy satisfecho con la colaboración con Frans y el VDK Group", explicó Doornbos. "Ya hemos logrado grandes cosas juntos, y realmente he llegado a conocer a las personas detrás de VDK. El hecho de que ahora también haya podido contribuir a este siguiente paso lo hace aún más especial.

"Con Max, el VDK Group incorpora, por supuesto, a alguien que realmente está en una categoría propia. Me alegra que ahora estemos trabajando juntos para el VDK Group y tengo muchas ganas de lo que viene en los próximos años".

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