Max Verstappen y su extraña petición sobre sus radios con Lambiase

Lambiase y Verstappen son, sin duda, uno de los dúos piloto-ingeniero de carrera mejor relacionados de la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, también es cierto que las conversaciones por radio de este dúo inseparable suelen ser recordadas por la escalada de tensión con Verstappen.

Incluso en la temporada 2023 dominada por Max Verstappen, se puede decir que los tímpanos de Lambielse no estaban tranquilos. Aunque la relación entre el dúo se ha deteriorado de vez en cuando, es sabido por todos que al dúo se le dan muy bien las victorias en carrera.

Incluso en una temporada que Max Verstappen ha dominado tanto, ganando casi todas las carreras, no sería difícil encontrar momentos en los que grita por la radio. Uno de esos momentos se produjo después de que Verstappen hiciera una pequeña excursión fuera de la pista durante la sesión de entrenamientos cortos antes de la carrera Sprint en el Gran Premio de Qatar la semana pasada.

En declaraciones a Channel 4, Verstappen describió su reciente tensión con Lambiase de la siguiente manera: "Tuvimos una sesión de entrenamientos de 10 minutos justo antes de las vueltas de clasificación sprint. Me salí un poco de la pista y Lambiase me preguntó por radio: '¿Por qué has bajado el ritmo? Al parecer quería ver cómo estaba el coche en términos de estabilidad para el resto de la pista".

Gianpiero Lambiase, Ingeniero de Carrera, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en el podio. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Le dije: 'Me salí de la pista y tenía otro coche conmigo, no puedo ir a alta velocidad' Probablemente no vio las imágenes y pensó que solo estaba haciendo una pequeña salida de pista y reduciendo la velocidad. Así que tenemos una relación muy transparente. Es muy directo".

Esta tensión fue, por supuesto, uno de los diálogos más tranquilos entre ambos. En el Gran Premio de Singapur de 2022, Verstappen fue llamado a boxes tras un fallo mecánico en clasificación, y Verstappen dijo por radio: "¿Qué diablos está pasando? ¿Qué estás diciendo?" Hubo muchos momentos de tensión, incluidos momentos en los que dijo.

Verstappen subrayó que lo dejaron todo en su declaración, afirmando que pidió que quería ver la recopilación de todas estas conversaciones por radio:

"Creo que Lambiase y yo somos caracteres fuertes y eso me gusta. Tenemos que ser completamente francos el uno con el otro. Por eso creo que tenemos una gran relación, esa es mi forma preferida de trabajar dentro del equipo."

"Tengo que hablar con el equipo de marketing de Red Bull, a final de año deberían hacer una recopilación de todos nuestros mensajes de radio de este año", señaló el holandés, algo que sin duda sería del agrado de los fanáticos para recordar los momentos de tensión de este año.