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Max Verstappen presenta un casco especial con temática de Texas para el GP de Estados Unidos de F1

Max Verstappen presentó un casco especial con temática de Texas para el Gran Premio de Estados Unidos.

Lydia Mee

Publicado: 18 oct 2026, 10:31

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen presentó un casco especial para el Gran Premio de Estados Unidos, con una versión al estilo de Austin, Texas, de su diseño habitual de cara a la carrera en el Circuit of the Americas.

El neerlandés dio a conocer el nuevo diseño en redes sociales. "Rumbo a Texas. ¡Iré a Austin con este casco especial!", publicó junto a fotos detalladas del nuevo casco.

El principal cambio está en el león de la parte superior del casco, que ahora lleva un sombrero de vaquero. El león se destaca en azul sobre un fondo blanco y la temática roja, blanca y azul se mantuvo en todo el casco.

Al momento de escribir esta nota, la publicación de Verstappen ya había recibido más de 747.000 me gusta. "10 en todos los aspectos: el león con el sombrero de vaquero es increíble", comentó un fanático, mientras que otro agregó: "El león con el sombrero de vaquero es brillante jaja".

Otras reacciones incluyeron: "Oh, esto es precioso", y "Simplemente hermoso ese casco".

Para complementar el nuevo casco, Verstappen y su compañero de equipo en Red Bull, Isack Hadjar, también usarán trajes de carrera especiales completamente blancos y de estilo vintage. Los nuevos diseños despertaron la esperanza entre los fanáticos de que la escudería de Milton Keynes pueda introducir una decoración totalmente blanca para la carrera en Austin, pero esto aún no fue confirmado.

Lee también:

Verstappen llega a Austin tras victorias consecutivas en el Gran Premio de Bahréin en Malasia y el Gran Premio de Singapur. Actualmente ocupa el cuarto lugar en el campeonato de pilotos con 221 puntos, a 119 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Pero mientras la mayoría de los pilotos tiene un fin de semana libre de carreras después de una intensa triple fecha, Verstappen compite este fin de semana en la final del GT World Challenge Europe en Portimao con el Mercedes-AMG #3 de Verstappen Racing, junto a Chris Lulham y Ben Barnicoat.

El Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo en el Circuit of the Americas del 23 al 25 de octubre y dará inicio a la próxima triple fecha del campeonato, con los Grandes Premios de México y Brasil en las dos semanas siguientes.

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