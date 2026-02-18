Max Verstappen redobla su postura: "No quiero que la F1 esté cerca de la Fórmula E"
El cuatro veces campeón del mundo afirmó previamente que las nuevas regulaciones de F1 son como "Fórmula E con esteroides", revelando que no le gusta conducir los coches de 2026.
Max Verstappen ha redoblado sus críticas a las regulaciones de Fórmula 1 para 2026, afirmando que el campeonato debe "mantenerse alejado" de convertirse en la Fórmula E.
El cuatro veces campeón del mundo generó un gran revuelo durante los test de pretemporada de la semana pasada en Bahréin, cuando calificó el nuevo reglamento de la F1 como "anti-automovilismo" y "Fórmula E con esteroides".
Esto llega en un momento en que la unidad de potencia de F1 ahora depende más de la energía eléctrica, con un reparto cercano al 50-50 frente al motor de combustión interna, lo que significa que la recuperación de energía de la batería jugará un papel mayor en los grandes premios.
Esto podría incluir a los pilotos reduciendo marchas en las rectas para preservar energía, y esto es similar a la Fórmula E, donde los pilotos a menudo se dejan caer deliberadamente en el orden para ahorrar batería antes de lanzar ataques tardíos.
Verstappen está en contra de todo esto y, cuando se le preguntó el miércoles si más pilotos de Fórmula E podrían entrar en la F1 debido a su experiencia en la gestión de baterías, o si el campeonato totalmente eléctrico podría incluso convertirse en una categoría formativa, el piloto de Red Bull dijo: "Bueno, esperemos que no.
"Quiero decir, no en cuanto a los pilotos, porque hay muchos buenos pilotos que también serían capaces de rendir realmente bien aquí. Pero no quiero que estemos cerca de la Fórmula E.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Nissan e-4ORCE 05
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Quiero que de hecho nos mantengamos alejados de eso y seamos Fórmula 1. Así que no aumenten la batería. De hecho, eliminen eso y concéntrense en un buen motor, y que la Fórmula E sea Fórmula E, porque de eso se trata.
"Estoy seguro de que con el nuevo auto [Gen4], por lo que he visto y hablado con algunos de mis amigos allí, también será un auto realmente genial. Pero que ellos sean Fórmula E y nosotros debemos seguir siendo Fórmula 1, e intentemos no mezclar eso."
Los comentarios de Verstappen son solo un ejemplo de cómo las regulaciones de 2026 han dividido opiniones, ya que el vigente campeón del mundo Lando Norris afirmó que los nuevos autos son "muy divertidos".
"Solo estoy compartiendo mi opinión", añadió el neerlandés cuando se le preguntó si recibió algún tipo de respuesta negativa por parte de las autoridades tras sus críticas.
"Vivimos en un mundo libre, con libertad de expresión y sí, eso es lo que sentí. No todos tienen que sentir lo mismo, pero así es como me sentí y tampoco importa, por supuesto, lo que otras personas tengan que decir al respecto. Simplemente me hicieron una pregunta y compartí mi opinión.
"Creo que tengo derecho a hacerlo. Así que no se trata de recibir reproches ni nada por el estilo."
