Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Max Verstappen respalda a Isack Hadjar para asumir su puesto en Red Bull F1
Max Verstappen ha respaldado a su compañero de equipo en Red Bull, Isack Hadjar, como posible sucesor
Lydia Mee
Publicado: 21 oct 2026, 2:31
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen respaldó a Isack Hadjar para que eventualmente lo suceda en Red Bull.
Hadjar se unió a Red Bull junto a Verstappen al inicio de 2026 después de impresionar en su temporada de rookie con el equipo hermano RB. Mientras que la escudería de Milton Keynes ha tenido dificultades durante algún tiempo para encontrar un compañero de equipo para el neerlandés que pudiera extraer el mismo nivel de rendimiento del auto, Hadjar ha impresionado hasta ahora.
Con seis rondas restantes en la temporada 2026, Verstappen ocupa el cuarto lugar en el campeonato de pilotos con 221 puntos, mientras que Hadjar es octavo con 97 puntos, tras haberse perdido tres fines de semana de carrera por una lesión en la muñeca.
Al hablar con Canal+, Verstappen se refirió a su compañero de equipo de 22 años.
"Isack todavía es un chico muy joven. Forma parte del programa de Red Bull desde hace un tiempo", dijo Verstappen. "Incluso cuando todavía no corría en Fórmula 1, estuvo presente en algunas carreras, escuchando y siguiendo todo de cerca.
"Así que, poco a poco, empiezo a sentirme un poco viejo al tener un compañero de equipo bastante más joven. Pero es un proceso normal, y eso también es lo que, como equipo, deberías estar buscando, ¿no?
"No voy a correr para siempre, y en algún momento necesitás que llegue nuevo talento al equipo para intentar tomar el relevo en algún momento. Esa siempre ha sido un poco la manera en que trabaja Red Bull, encontrando nuevo talento, y creo que eso continuará durante mucho tiempo.
"Como compañero de equipo, ha sido genial. Recién está empezando, pero ha sido realmente agradable".
Cuando se le preguntó si Hadjar podría ocupar su rol dentro del equipo en el futuro, Verstappen agregó: "Eso es lo que espero. Como dije, no voy a correr aquí para siempre. Él me lleva algunos años, así que ojalá pueda quedarse por un poco más de tiempo".
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